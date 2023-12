Porsche confirme Matt Campbell pour l'hypercar en WEC

La dernière liste provisoire des voitures pour la saison 2024 annoncée par la FIA WEC le laissait déjà présager, mais la confirmation officielle de Porsche a suivi. Matt Campbell rejoint l'équipe d'hypercar du constructeur souabe pour le WEC. Il y partagera une 963 avec Michael Christensen et Frédéric Makowiecki. Cette place était encore occupée par l'Américain Dane Cameron lors de la saison 2023.

Cameron continuera à piloter la Porsche 963, mais dans la série IMSA. C'est précisément là que Campbell a couru la saison dernière. Il s'agit donc d'un échange de places entre Campbell et Cameron. "Nous avons procédé à un changement mesuré au sein de notre équipe de pilotes", explique Thomas Laudenbach (directeur de Porsche Motorsport). "Notre objectif clair reste d'optimiser le package global pour les engagements dans les deux grands championnats. Cela vaut pour le véhicule et le fonctionnement de l'équipe, mais aussi pour la composition des cockpits. La saison dernière, nous nous sommes battus pour le titre dans la série IMSA jusqu'à la dernière course. Nos ambitions pour 2024 sont élevées : nous voulons être en tête à la fois en Amérique du Nord, au Mans et dans le FIA WEC".

Campbell connaît déjà le FIA WEC pour y avoir couru en voiture GTE. Lors des 24h du Mans 2023, il était en outre pilote de réserve pour l'hypercar Porsche. Il n'y a pas eu de changement pour la deuxième Porsche 963 d'usine du WEC 2024. Tout comme en 2023, Kévin Estre, André Lotterer et Laurens Vanthoor devraient à nouveau piloter cette voiture l'année prochaine.



Porsche ne s'est pas encore prononcé officiellement sur le fait de savoir si une troisième 963 d'usine participerait à nouveau aux 24 Heures du Mans en 2024. C'était encore le cas en 2023.