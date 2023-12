Porsche conferma Matt Campbell per la hypercar nel WEC

L'elenco provvisorio dei partecipanti alla stagione 2024, annunciato di recente dalla FIA WEC, lo lasciava già intendere, ma ora è arrivata la conferma ufficiale da parte di Porsche. Matt Campbell entra a far parte dello schieramento di hypercar del costruttore svevo per il WEC. Condividerà una 963 con Michael Christensen e Frédéric Makowiecki. Nella stagione 2023, questo posto era ancora occupato dall'americano Dane Cameron.

Cameron continuerà a guidare la Porsche 963, ma gareggerà nella serie IMSA. Questo è esattamente il posto in cui Campbell ha guidato la scorsa stagione. Ciò significa che Campbell e Cameron si sono scambiati il posto. "Abbiamo apportato modifiche alla nostra formazione di piloti con un senso di proporzione", afferma Thomas Laudenbach (responsabile di Porsche Motorsport). "Il nostro chiaro obiettivo resta quello di ottimizzare il pacchetto complessivo per le gare dei due principali campionati. Questo vale per il veicolo, per i processi di squadra e per gli schieramenti dell'abitacolo. La scorsa stagione abbiamo lottato per il titolo nella serie IMSA fino all'ultima gara. Le nostre ambizioni per il 2024 sono elevate: vogliamo essere in prima linea in Nord America, a Le Mans e nel FIA WEC".

Campbell conosce già il FIA WEC per aver corso in GTE. È stato anche pilota di riserva della hypercar Porsche alla 24 Ore di Le Mans del 2023. Non ci sono stati cambiamenti per la seconda Porsche 963 ufficiale nel WEC 2024: come nel 2023, Kévin Estre, André Lotterer e Laurens Vanthoor guideranno questa vettura anche il prossimo anno.



Porsche non ha ancora dichiarato ufficialmente se una terza 963 ufficiale parteciperà nuovamente alla 24 Ore di Le Mans nel 2024. Questo era ancora il caso nel 2023.