Porsche confirma Matt Campbell para hipercarro no WEC

O australiano vai competir no FIA WEC na época de 2024. Partilhará um Porsche 963 com Michael Christensen e Frédéric Makowiecki na classe Hypercar. O emparelhamento no carro irmão permanece o mesmo.

A lista provisória de inscritos para a época de 2024, recentemente anunciada pela FIA WEC, já dava a entender isso mesmo, mas agora foi recebida a confirmação oficial da Porsche. Matt Campbell vai juntar-se ao alinhamento de hipercarros do fabricante suábio para o WEC. Vai partilhar um 963 com Michael Christensen e Frédéric Makowiecki. Na época de 2023, este lugar era ainda ocupado pelo americano Dane Cameron.

Cameron continuará a conduzir o Porsche 963, mas competirá na série IMSA. Foi exatamente aqui que Campbell conduziu na época passada. Isto significa que Campbell e Cameron trocaram de lugar. "Fizemos alterações no nosso alinhamento de pilotos com um sentido de proporção", diz Thomas Laudenbach (Diretor da Porsche Motorsport). "O nosso objetivo claro continua a ser otimizar o pacote global para as corridas dos dois principais campeonatos. Isto aplica-se ao veículo e aos processos da equipa, bem como aos alinhamentos do cockpit. Na época passada, lutámos pelo título na série IMSA até à última corrida. As nossas ambições para 2024 são elevadas: queremos estar na frente na América do Norte, bem como em Le Mans e no FIA WEC".

Campbell já conhece o FIA WEC por ter corrido no carro GTE. Foi também piloto de reserva do hipercarro da Porsche nas 24 Horas de Le Mans de 2023. Não houve alterações no segundo Porsche 963 de trabalho no WEC de 2024. Tal como em 2023, Kévin Estre, André Lotterer e Laurens Vanthoor voltarão a conduzir este carro no próximo ano.



A Porsche ainda não declarou oficialmente se um terceiro Porsche 963 de fábrica voltará a competir nas 24 Horas de Le Mans em 2024. Este ainda era o caso em 2023.