Porsche n'est pas satisfait des débuts de la 963

Après un an d'utilisation, Porsche se penche sur la saison du prototype LMDh 963 et le bilan est positif. Mais le chef de Motorsport Thomas Laudenbach n'est pas satisfait.

Porsche a une grande tradition dans le sport automobile de prototypes. Des voitures de course comme la 917, la 936 ou la 956/962 sont légendaires. Après le tournant du millénaire, il y a eu la RS Spyder ouverte de la catégorie LMP2 et la 919 Hybrid si réussie de l'ère LMP1. Depuis 2023, les Souabes roulent avec la 963, qui a été construite selon les règles LMDh. Mais la première année d'utilisation n'a pas encore été satisfaisante. C'est du moins l'avis du patron de Motorsport, Thomas Laudenbach : "Je juge globalement positive la première année de la Porsche 963 en compétition mondiale, mais nous ne sommes pas satisfaits".

Porsche a engagé deux 963 d'usine dans la série américaine IMSA et dans le championnat du monde des voitures de sport (FIA WEC). Une troisième 963 d'usine a également été engagée aux 24 Heures du Mans, le point fort de la saison WEC. En termes de résultats, le bilan est mitigé. Alors que trois victoires ont été remportées en IMSA, seules deux troisièmes places ont été obtenues en WEC. C'était lors des courses de Portimão et de Fuji.

Mais la BoP (Balance of Performance) a également joué un rôle plus important dans le WEC qu'en IMSA. En effet, toutes les victoires de course ont été remportées par des voitures de type LMH (six fois Toyota a gagné - une fois Ferrari). Outre Porsche, seule Cadillac était équipée d'une LMDh au championnat du monde. Et les Américains n'ont pas non plus fait mieux qu'une troisième place (au Mans).

Mais il ne serait pas non plus approprié de rendre la BoP seule responsable des résultats des 963 d'usine en WEC. Il s'est avéré que Toyota, par exemple, avait tout simplement une meilleure maîtrise de l'ensemble du processus. Au cours de la saison, on a pu constater une bonne courbe d'apprentissage chez Porsche. Tout compte fait, la troisième place a été obtenue au classement des constructeurs.

Porsche a été le seul constructeur dans la catégorie des grands prototypes à livrer des voitures à ses clients dès la première année. En WEC, une 963 a été livrée par Hertz Team Jota dès la course de Spa-Francorchamps et une autre 963 par Proton Competition à partir de Monza. En IMSA également, deux voitures privées ont fait leurs débuts au cours de la saison.

"Nous nous étions fixé un programme énorme pour 2023 : Démarrer avec deux voitures d'usine dans chacune des deux plus grandes séries d'endurance du monde et mettre en place une toute nouvelle structure d'engagement en collaboration avec l'équipe Penske, ainsi que construire, livrer et assister un total de quatre voitures de clients au cours de la première année", poursuit Laudenbach. "Notre courbe d'apprentissage au cours des derniers mois a été raide et je suis sûr que cette expérience nous permettra d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour les compétitions de la saison à venir. Porsche a sa place au sommet. Nous poursuivrons sur cette voie avec toute la rigueur nécessaire".