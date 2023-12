Porsche non è soddisfatta dell'anno di debutto della 963

Porsche vanta una grande tradizione negli sport motoristici prototipali. Auto da corsa come la 917, la 936 e la 956/962 sono leggendarie. Dopo l'inizio del nuovo millennio, c'è stata la RS Spyder open-top della categoria LMP2 e la 919 Hybrid di grande successo dell'era LMP1. Dal 2023, gli svevi sono scesi in strada con la 963, costruita secondo le regole della LMDh. Tuttavia, il primo anno di utilizzo non è stato ancora soddisfacente. Almeno così la vede il capo del motorsport Thomas Laudenbach: "Valuto l'anno di debutto della Porsche 963 nelle competizioni globali come complessivamente positivo, ma non siamo soddisfatti".

Porsche ha iscritto due 963 ufficiali alla serie americana IMSA e al Campionato mondiale per auto sportive (FIA WEC). Una terza 963 ufficiale ha partecipato anche alla 24 Ore di Le Mans, evento clou della stagione WEC. In termini di risultati, il bilancio è contrastante. Mentre nell'IMSA sono state ottenute tre vittorie, nel WEC ci sono stati solo due terzi posti. Si tratta delle gare di Portimão e Fuji.

Tuttavia, anche il BoP (Balance of Performance) ha giocato un ruolo maggiore nel WEC rispetto all'IMSA. Infatti, tutte le vittorie in gara sono andate a vetture progettate da LMH (Toyota ha vinto sei volte, Ferrari una). Oltre alla Porsche, solo la Cadillac gareggiava ancora con una LMDh nel Campionato del Mondo. Inoltre, gli americani non sono riusciti ad andare oltre il terzo posto (a Le Mans).

Tuttavia, sarebbe anche inappropriato incolpare il BoP da solo per le prestazioni della 963 works nel WEC. È emerso che Toyota, ad esempio, aveva semplicemente un controllo migliore dei processi complessivi. Nel corso della stagione, tuttavia, Porsche ha mostrato una buona curva di apprendimento. Complessivamente, è stato raggiunto il terzo posto nella classifica dei costruttori.

Porsche è stato anche l'unico costruttore nella classe dei grandi prototipi a consegnare vetture clienti nel primo anno. Nel WEC, c'era una 963 dell'Hertz Team Jota dalla gara di Spa-Francorchamps e un'altra 963 della Proton Competition da Monza. Anche due vetture private hanno fatto il loro debutto nell'IMSA nel corso della stagione.

"Ci eravamo prefissati un programma enorme per il 2023: Iniziare con due vetture di serie in ciascuna delle due maggiori serie endurance del mondo e creare una struttura di schieramento completamente nuova in collaborazione con il Team Penske, oltre a costruire, consegnare e supportare un totale di quattro vetture clienti nel primo anno", ha continuato Laudenbach. "La nostra curva di apprendimento negli ultimi mesi è stata ripida e sono sicuro che useremo questa esperienza per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati nelle gare della prossima stagione. Porsche appartiene al vertice. Continueremo a seguire questo percorso con la massima determinazione".