A Porsche não está satisfeita com o ano de estreia do 963

Após um ano de ação, a Porsche faz o balanço da época com o protótipo LMDh 963 e os resultados são positivos. No entanto, de acordo com o Diretor do Desporto Automóvel, Thomas Laudenbach, a equipa não está satisfeita.

A Porsche tem uma grande tradição no desporto automóvel de protótipos. Carros de corrida como o 917, o 936 e o 956/962 são lendários. Após a viragem do milénio, surgiu o RS Spyder de topo aberto da categoria LMP2 e o 919 Hybrid de grande sucesso da era LMP1. Desde 2023, os suábios estão na estrada com o 963, que foi construído de acordo com as regras LMDh. No entanto, o primeiro ano de utilização ainda não foi satisfatório. Pelo menos é assim que o chefe de automobilismo Thomas Laudenbach vê: "Avalio o ano de estreia do Porsche 963 na competição global como positivo no geral, mas não estamos satisfeitos."

A Porsche inscreveu dois Porsche 963 de fábrica na série americana IMSA e também no Campeonato do Mundo de Carros Desportivos (FIA WEC). Um terceiro 963 de fábrica foi também inscrito no ponto alto da época do WEC, as 24 Horas de Le Mans. Em termos de resultados, o balanço é misto. Enquanto três vitórias foram alcançadas no IMSA, houve apenas dois terceiros lugares no WEC. Estes foram nas corridas de Portimão e Fuji.

No entanto, o BoP (Balance of Performance) também desempenhou um papel mais importante no WEC do que no IMSA. De facto, todas as vitórias em corrida foram para carros concebidos pela LMH (a Toyota venceu seis vezes - a Ferrari uma vez). Para além da Porsche, apenas a Cadillac continuava a correr com um LMDh no Campeonato do Mundo. E os americanos também não conseguiram terminar acima do terceiro lugar (em Le Mans).

No entanto, também seria inapropriado culpar apenas o BoP pelo desempenho do WEC do 963. A Toyota, por exemplo, tinha simplesmente um melhor controlo dos processos globais. No entanto, ao longo da época, a Porsche mostrou uma boa curva de aprendizagem. No cômputo geral, foi alcançado o terceiro lugar na classificação dos construtores.

A Porsche foi também o único construtor na classe dos grandes protótipos a entregar carros de clientes no primeiro ano. No WEC, houve um 963 da Hertz Team Jota da corrida em Spa-Francorchamps e outro 963 da Proton Competition de Monza. Dois carros privados também fizeram a sua estreia no IMSA ao longo da época.

"Tínhamos estabelecido um grande programa para 2023: Começar com dois carros de trabalho em cada uma das duas maiores séries de endurance do mundo e criar uma estrutura de implementação completamente nova em colaboração com a Team Penske, bem como construir, entregar e apoiar um total de quatro carros de clientes no primeiro ano", continuou Laudenbach. "A nossa curva de aprendizagem ao longo dos últimos meses tem sido acentuada e estou certo de que utilizaremos esta experiência para atingir os objectivos que estabelecemos para as competições da próxima época. O lugar da Porsche é no topo. Vamos continuar a seguir este caminho com a maior determinação."