Les champions FIA-WEC 2023 ont reçu leur trophée à Bakou

Comme chacun sait, le WEC est un championnat du monde officiel de la FIA. Cela a certains avantages et inconvénients, mais cela signifie aussi que les vainqueurs reçoivent toujours de superbes trophées de la part de la Fédération internationale à la fin de l'année. Cela se passe toujours lors de la cérémonie de remise des prix. L'édition 2023 de ce spectacle a eu lieu à Bakou (Azerbaïdjan). Pour l'occasion, les champions 2023 du WEC, Sébastien Buemi et Ryo Hirakawa, ont troqué leur combinaison de course contre un fil de bonne qualité. Leur coéquipier et Brendon Hartley n'a pas pu être présent et a été représenté sur scène par Kazuki Nakajima.

"C'est un grand honneur d'être ici. Nous avons fait une super saison", a déclaré Buemi sur scène. "Certes, nous sommes rentrés bredouilles au Mans cette année, mais nous reviendrons encore plus forts l'année prochaine. Merci à Toyota pour la super voiture et merci à mes coéquipiers. Nous avons eu une bonne bataille avec la voiture sœur cette année".

Dans cette voiture sœur se trouvaient en 2023 Mike Conway, Kamui Kobayashi et José María López, qui ont terminé deuxièmes au classement général et ont également reçu des trophées à Bakou. La troisième place est revenue au trio Ferrari composé d'Antonio Fuoco, Miguel Molina et Nicklas Nielsen. Fuoco et Molina sont montés sur scène pour recevoir les trophées. La saison 2024 du championnat du monde WEC débutera le 2 mars au Qatar.