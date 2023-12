Os Campeões do FIA WEC 2023 receberam os seus troféus em Baku

A Cerimónia de Entrega de Prémios da FIA deste ano teve lugar em Baku. Os Campeões do Mundo do WEC Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa e Brendon Hartley também foram homenageados, embora o neozelandês Hartley não tenha estado presente desta vez.

Como todos sabemos, o WEC é um Campeonato do Mundo oficial da FIA. Este facto tem algumas vantagens e desvantagens - mas também significa que os vencedores recebem sempre troféus fantásticos do organismo governamental mundial no final do ano. Isto acontece na Cerimónia de Entrega de Prémios. A edição de 2023 deste espetáculo teve lugar em Baku (Azerbaijão). Os campeões do WEC de 2023, Sébastien Buemi e Ryo Hirakawa, trocaram os seus fatos de corrida por um belo par de fios. O companheiro de equipa e Brendon Hartley não pôde estar presente e foi representado no palco por Kazuki Nakajima.

"É uma grande honra estar aqui. Fizemos uma grande temporada", disse Buemi no palco. "Saímos de mãos vazias de Le Mans este ano, mas vamos voltar ainda mais fortes no próximo ano. Obrigado à Toyota pelo excelente carro e obrigado aos meus companheiros de equipa. Tivemos uma boa batalha com o carro irmão este ano".

No carro irmão em 2023 estavam Mike Conway, Kamui Kobayashi e José María López, que terminaram em segundo lugar na classificação geral e também receberam troféus pelos seus esforços em Baku. O terceiro lugar foi para o trio da Ferrari formado por Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen. Fuoco e Molina aceitaram os troféus no palco. A época de 2024 do WEC começa a 2 de março no Qatar.