En noir : Toyota présente le nouveau look de la GR010 Hybrid

Lorsque la saison 2024 du FIA WEC débutera le 2 mars au Qatar, les deux Toyota GR010 Hybrid auront un nouveau look. Le constructeur japonais vient de montrer une première image à ce sujet. On y voit une GR010 Hybrid en noir. Le logo GR est apposé sur l'aile arrière. On ne sait pas encore si la voiture a subi des modifications techniques. Toyota avait toutefois déjà apporté de grandes mises à jour à la voiture pour les saisons 2022 et 2023.

En fait, le design noir est plutôt inattendu. Lorsque Toyota a fait son entrée dans le WEC avec la TS030 Hybrid en 2012, les couleurs de base étaient le blanc et le bleu. La TS040 Hybrid (2014 et 2015) était également blanche et bleue. La TS050 Hybrid (à partir de 2016) était ensuite habillée de blanc, de rouge et de noir - tout comme la GR010 Hybrid pour les saisons 2021, 2022 et 2023.

Au volant des deux voitures, Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa et Brendon Hartley, ainsi que Mike Conway, Kamui Kobayashi et Nyck de Vries, ce dernier remplaçant l'Argentin José María López, seront présents lors de la saison 2024 du WEC. Buemi/Hirakawa/Hartley sont les champions WEC en titre.