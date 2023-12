In nero: Toyota mostra il nuovo look della GR010 Hybrid

Quando la stagione 2024 del FIA WEC prenderà il via in Qatar il 2 marzo, le due Toyota GR010 Hybrid avranno un nuovo look. Il costruttore giapponese ha ora mostrato una prima immagine a questo proposito. Si tratta di una GR010 Hybrid di colore nero. Il logo GR è presente sul parafango posteriore. Non è ancora noto se siano state apportate modifiche tecniche alla vettura. Tuttavia, Toyota aveva già apportato importanti aggiornamenti alla vettura per le stagioni 2022 e 2023.

In effetti, il design nero è piuttosto inaspettato. Quando Toyota è entrata nel WEC con la TS030 Hybrid nel 2012, i colori principali erano il bianco e il blu. Anche la TS040 Hybrid (2014 e 2015) era bianca e blu. La TS050 Hybrid (dal 2016) era poi bianca, rossa e nera, così come la GR010 Hybrid nelle stagioni 2021, 2022 e 2023.

Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa e Brendon Hartley, oltre a Mike Conway, Kamui Kobayashi e Nyck de Vries saranno al volante delle due vetture nella stagione WEC 2024, con de Vries che sostituirà l'argentino José María López. Buemi/Hirakawa/Hartley sono i campioni WEC in carica.