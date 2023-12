Em preto: a Toyota mostra o novo visual do GR010 Hybrid

Os dois híbridos GR010 da Toyota vão aparecer com uma pintura completamente diferente na temporada de 2024 do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC). A nova cor de base é o preto. Dois carros vão competir na classe dos hipercarros.

Quando a época 2024 do FIA WEC arrancar no Qatar, a 2 de março, os dois Toyota GR010 Hybrids terão um novo visual. O fabricante japonês mostrou agora uma primeira imagem a este respeito. Esta mostra um GR010 Hybrid em preto. O logótipo GR encontra-se no guarda-lamas traseiro. Ainda não se sabe se houve quaisquer alterações técnicas no automóvel. No entanto, a Toyota já havia trazido grandes atualizações para o carro para as temporadas de 2022 e 2023.

De facto, o design preto é bastante inesperado. Quando a Toyota entrou no WEC com o TS030 Hybrid em 2012, o branco e o azul eram as cores principais. O TS040 Hybrid (2014 e 2015) também era branco e azul. O TS050 Hybrid (a partir de 2016) era então branco, vermelho e preto - tal como o GR010 Hybrid nas épocas de 2021, 2022 e 2023.

Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa e Brendon Hartley, bem como Mike Conway, Kamui Kobayashi e Nyck de Vries estarão ao volante dos dois carros na temporada 2024 do WEC, com de Vries a substituir o argentino José María López. Buemi/Hirakawa/Hartley são os actuais campeões do WEC.