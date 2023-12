Cinq des six pilotes de la Porsche 963 de Jota connus

Au total, cinq Porsche 963 seront alignées en FIA WEC lors de la saison 2024. Deux bolides seront engagés par l'usine, deux par Hertz Team Jota et un par Proton Competition. Les six pilotes pour les deux voitures d'usine sont déjà connus. Chez Proton Competition, Harry Tincknell a jusqu'à présent été inscrit auprès des organisateurs de la série. En ce qui concerne Hertz Team Jota, cinq des six pilotes sont désormais connus.

Dans la 963 n°12, seul William Stevens était inscrit jusqu'à présent. Le Britannique sera rejoint par Norman Nato et Callum Ilott. Le Français Nato est une valeur sûre du sport prototype depuis des années et a déjà couru dans la grande catégorie à l'époque du LMP1 - à l'époque chez Rebellion. Ilott s'est surtout fait remarquer en sport de formule. De 2017 à 2021, il a fait partie de la Ferrari Driver Academy et a même lorgné du côté de la Formule 1, avant de finalement s'aligner en IndyCar de 2021 à 2023.

"Je suis très heureux de piloter une Porsche de haut niveau au sein de l'équipe Hertz JOTA. J'ai récemment fait un essai de deux jours. La voiture était formidable et c'était un plaisir de la conduire. Je suis extrêmement impressionné par l'équipe, ils sont incroyablement professionnels, et je sais déjà que nous nous battrons avec la Porsche la saison prochaine pour des résultats de haut niveau et, je l'espère, pour des succès au Mans même", a déclaré le jeune homme de 25 ans. "2024 sera ma première année complète dans le WEC, après avoir participé une fois au Mans il y a quelques années. Le calendrier a l'air fantastique".

Jusqu'à présent, seul Oliver Rasmussen était inscrit dans la voiture sœur numérotée #38. Il sera rejoint par le Britannique Phil Hanson, qui a couru de nombreuses années en LMP2 et y a remporté quelques succès. Le troisième pilote n'est pas encore fixé. Ces dernières semaines, les spéculations allaient bon train à ce sujet. La plupart des rumeurs vont actuellement dans le sens de Jenson Button. Mais il reste à voir si cela se concrétisera.