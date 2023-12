Cinque dei sei piloti per la Jota-Porsche 963 nota

Nella stagione 2024, un totale di cinque Porsche 963 parteciperanno al FIA WEC. Due vetture saranno iscritte dalla fabbrica, due dall'Hertz Team Jota e una dalla Proton Competition. I sei piloti per le due vetture ufficiali sono già stati definiti. Per Proton Competition, Harry Tincknell è stato finora registrato dagli organizzatori della serie. Per quanto riguarda l'Hertz Team Jota, sono stati definiti cinque dei sei piloti.

Nella 963 con numero di partenza #12, solo William Stevens è stato finora registrato. Il britannico sarà affiancato da Norman Nato e Callum Ilott. Il francese Nato è da anni un appuntamento fisso nelle gare di prototipi e ha anche guidato nella classe maggiore ai tempi della LMP1, allora con la Rebellion. Ilott si è fatto un nome soprattutto nelle corse di formula. Ha fatto parte della Ferrari Driver Academy dal 2017 al 2021 e ha anche puntato sulla Formula 1, prima di partecipare alla IndyCar Series dal 2021 al 2023.

"Non vedo l'ora di guidare una Porsche nella classe superiore con l'Hertz Team JOTA. Di recente ho effettuato un test di due giorni. L'auto era fantastica ed era divertente da guidare. Sono estremamente impressionato dal team, sono incredibilmente professionali e so già che la prossima stagione lotteremo per ottenere i migliori risultati con la Porsche e, auspicabilmente, per il successo a Le Mans", ha dichiarato il 25enne. "Il 2024 sarà il mio primo anno completo nel WEC, avendo partecipato una volta a Le Mans qualche anno fa. Il calendario sembra fantastico".

Finora solo Oliver Rasmussen è stato iscritto alla vettura gemella con il numero #38. A lui si aggiungerà il britannico Phil Hanson, che ha corso per molti anni in LMP2 e ha riscosso un certo successo. Il terzo pilota non è ancora stato definito. Nelle ultime settimane si sono scatenate speculazioni al riguardo. Al momento, la maggior parte delle voci punta su Jenson Button. Tuttavia, resta da vedere se questo si concretizzerà.