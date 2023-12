Cinco dos seis pilotos do Jota-Porsche 963 conhecidos

A Hertz Team Jota vai competir na temporada de 2024 do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (FIA WEC) com dois Porsche 963. A equipa de corridas britânica confirmou agora mais três pilotos - incluindo o ex-piloto da IndyCar Callum Ilott.

Na época de 2024, um total de cinco Porsche 963 irão competir no FIA WEC. Dois carros serão inscritos pela fábrica, dois pela Hertz Team Jota e um pela Proton Competition. Os seis pilotos para os dois carros de fábrica já foram definidos. Na Proton Competition, Harry Tincknell foi até agora registado junto dos organizadores da série. No que diz respeito à Hertz Team Jota, cinco dos seis pilotos já estão finalizados.

No 963 com o número de partida #12, apenas William Stevens foi registado até agora. O britânico será acompanhado por Norman Nato e Callum Ilott. O francês Nato tem sido uma presença assídua nas corridas de protótipos durante anos e também pilotou na classe principal nos seus dias de LMP1 - na altura com a Rebellion. Ilott fez um nome para si próprio nas corridas de fórmula, em particular. Ele fez parte da Ferrari Driver Academy de 2017 a 2021 e até estava de olho na Fórmula 1, antes de finalmente competir na IndyCar Series de 2021 a 2023.

"Estou realmente ansioso por conduzir um Porsche na classe superior com a Hertz Team JOTA. Fiz recentemente um teste de dois dias. O carro estava ótimo e foi divertido de conduzir. Estou extremamente impressionado com a equipa, eles são incrivelmente profissionais e já sei que vamos lutar pelos melhores resultados com o Porsche na próxima época e, espero, pelo sucesso em Le Mans", disse o piloto de 25 anos. "2024 será o meu primeiro ano completo no WEC, tendo competido uma vez em Le Mans há alguns anos. O calendário parece fantástico".

Até agora, apenas Oliver Rasmussen foi inscrito no carro irmão com o número #38. A ele irá juntar-se o britânico Phil Hanson, que corre em LMP2 há muitos anos e que também teve algum sucesso nesta categoria. O terceiro piloto ainda não está definido. Nas últimas semanas, tem-se especulado muito sobre este assunto. A maioria dos rumores aponta atualmente na direção de Jenson Button. No entanto, ainda não se sabe se isso se concretizará.