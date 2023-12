Edoardo Mortara, troisième pilote Lamborghini en WEC

Lamborghini a complété sa liste de pilotes pour la catégorie hypercar du championnat du monde des voitures de sport (FIA WEC). Edoardo Mortara prendra le départ avec Mirko Bortolotti et Daniil Kvyat. Le trio IMSA est également connu.

La saison 2024 verra également Lamborghini s'engager dans le sport prototype. Pour cela, la SC63, basée sur un châssis LMP2 de Ligier, est en cours de développement. Une SC63 participera au FIA WEC et un deuxième exemplaire prendra le départ de certaines courses de la série américaine IMSA. La liste des pilotes a également été finalisée.

Jusqu'à présent, Mirko Bortolotti et Daniil Kvyat étaient confirmés dans la SC63 pour le WEC. Leur coéquipier sera Edoardo Mortara. Le Suisse est surtout connu en DTM et en Formule E. Mais il a également remporté de grands succès en FIA GT World Cup. Le mois dernier, il a terminé la course si spectaculaire de Macao à la deuxième place au volant d'une Audi GT3.

"Je suis très heureux de rejoindre la Lamborghini Squadra Corse, qui m'offre l'incroyable opportunité de participer aux 24 Heures du Mans et au Championnat du monde d'endurance", a déclaré Mortara. "C'est un moment de grande fierté pour moi et j'espère que nous pourrons obtenir quelques bons résultats la saison prochaine".

L'équipage de la SC63 pour la série IMSA est également désormais complété. Andrea Caldarelli, Romain Grosjean et Matteo Cairoli y rouleront ensemble. Selon toute vraisemblance, les débuts en IMSA auront lieu lors des 12 heures de Sebring en mars 2024. Le trio IMSA pourrait également être pertinent pour le FIA WEC. En effet, il se murmure que Lamborghini veut présenter une deuxième SC63 lors de l'événement phare de la saison WEC (les 24 heures du Mans), dans laquelle les pilotes IMSA pourraient prendre place. Mais cela n'a pas encore été confirmé.