Edoardo Mortara terzo pilota Lamborghini nel WEC

La Lamborghini ha completato la sua formazione di piloti per la classe Hypercar del World Sportscar Championship (FIA WEC). Edoardo Mortara sarà al via insieme a Mirko Bortolotti e Daniil Kvyat. Completato anche il trio IMSA.

La Lamborghini parteciperà anche alle gare di prototipi nella stagione 2024. La SC63, basata su un telaio LMP2 della Ligier, è attualmente in fase di sviluppo. Una SC63 parteciperà al FIA WEC e una seconda vettura prenderà parte a gare selezionate della serie americana IMSA. Anche la formazione dei piloti è stata completata.

Finora sono stati confermati Mirko Bortolotti e Daniil Kvyat sulla SC63 per il WEC. Il loro compagno di squadra sarà Edoardo Mortara. Il pilota svizzero è conosciuto soprattutto per il DTM e la Formula E. Tuttavia, ha ottenuto grandi successi anche nella FIA GT World Cup. Il mese scorso ha concluso al secondo posto la spettacolare gara di Macao a bordo di un'Audi GT3.

"Sono lieto di entrare a far parte di Lamborghini Squadra Corse, che mi offre l'incredibile opportunità di partecipare alla 24 Ore di Le Mans e al Campionato Mondiale Endurance", ha dichiarato Mortara. "È un momento di grande orgoglio per me e spero che la prossima stagione potremo ottenere dei buoni risultati".

Anche l'equipaggio della SC63 per la serie IMSA è stato completato. Andrea Caldarelli, Romain Grosjean e Matteo Cairoli guideranno insieme. Con ogni probabilità, il debutto nell'IMSA avverrà alla 12 Ore di Sebring nel marzo 2024. Il trio IMSA potrebbe avere rilevanza anche per il FIA WEC. Si dice che la Lamborghini voglia schierare una seconda SC63 in occasione dell'evento clou della stagione WEC (la 24 Ore di Le Mans), sulla quale potrebbero sedersi i piloti dell'IMSA. Tuttavia, la notizia non è ancora stata confermata.