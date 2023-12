Edoardo Mortara é o terceiro piloto da Lamborghini no WEC

A Lamborghini completou a sua formação de pilotos para a classe Hypercar do Campeonato do Mundo de Carros Desportivos (FIA WEC). Edoardo Mortara vai arrancar juntamente com Mirko Bortolotti e Daniil Kvyat. O trio IMSA também está finalizado.

A Lamborghini também irá competir nas corridas de protótipos na época de 2024. O SC63, que se baseia num chassis LMP2 da Ligier, está atualmente a ser desenvolvido para este fim. Um SC63 competirá então no FIA WEC e um segundo carro participará em corridas seleccionadas da série americana IMSA. O alinhamento de pilotos também já foi finalizado.

Até agora, Mirko Bortolotti e Daniil Kvyat foram confirmados no SC63 para o WEC. O seu companheiro de equipa será Edoardo Mortara. O piloto suíço é mais conhecido no DTM e na Fórmula E. No entanto, ele também celebrou um grande sucesso na Taça do Mundo FIA GT. No mês passado, terminou a espetacular corrida em Macau, num Audi GT3, em segundo lugar.

"Estou muito contente por me juntar à Lamborghini Squadra Corse, que me oferece a incrível oportunidade de participar nas 24 Horas de Le Mans e no Campeonato do Mundo de Resistência", disse Mortara. "É um momento de grande orgulho para mim e espero que possamos alcançar alguns bons resultados na próxima época."

A equipa do SC63 para a série IMSA também já foi finalizada. Andrea Caldarelli, Romain Grosjean e Matteo Cairoli irão conduzir em conjunto. Muito provavelmente, a estreia na IMSA terá lugar nas 12 Horas de Sebring, em março de 2024. O trio da IMSA poderá também ser relevante para o FIA WEC. Há rumores de que a Lamborghini quer colocar em pista um segundo SC63 no ponto alto da época do WEC (as 24 Horas de Le Mans), no qual os pilotos da IMSA poderiam então sentar-se. No entanto, este facto ainda não foi confirmado.