Jenson Button pilote l'hypercar Porsche en FIA WEC 2024

Le champion du monde de Formule 1 2009 participera à la saison 2024 du championnat du monde des voitures de sport (FIA WEC) et sera au volant de la Porsche 963 de l'équipe Hertz Jota. Ses deux coéquipiers seront alors Phil Hanson et Oliver Rasmussen.

Comme on le sait, le Hertz Team Jota doublera son effectif en 2024 dans la catégorie hypercar du FIA WEC et engagera deux Porsche 963. Il y a quelques jours, cinq des six pilotes ont déjà été confirmés. Le pilote final vient d'être annoncé. Il s'agit de Jenson Button, qui partagera une 963 avec Phil Hanson et Oliver Rasmussen.

"Je suis très heureux de participer au Championnat du monde d'endurance 2024 avec mes coéquipiers Oliver Rasmussen et Phil Hanson au sein de l'équipe Hertz Jota", a déclaré Button. "Tous deux ont déjà une grande expérience de la course d'endurance et c'est la clé. Les courses d'endurance sont une question de travail d'équipe et il n'y a pas de meilleure équipe que Hertz Team Jota pour rivaliser avec les grands constructeurs dans la catégorie hypercar. Je suis impatient de participer à la première course au Qatar, mais je sais aussi qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour arriver prêts".

Button n'est pas un inconnu dans le monde de l'endurance. En 2018/19, il a déjà participé au FIA WEC et piloté la BR1 de SMP Racing dans la catégorie LMP1. En 2023, il a pris place dans le bolide NASCAR des 24h du Mans et a donc participé à la grande classique française dans la "classe innovante". Puis, à la fin de l'année, il a participé au Petit Le Mans à Road Atlanta dans la série IMSA au volant d'une Porsche privée de JDC-Miller. Début 2024, il participera également aux 24h de Daytona au volant d'une Acura LMDh.

Le FIA WEC se réjouit également énormément de l'engagement de Button, comme le souligne le patron de la série Frédéric Lequien : "C'est un honneur que Jenson Button participe à plein temps au WEC l'année prochaine. Avec neuf constructeurs dans la catégorie hypercar l'année prochaine, et des noms de stars comme Jenson confirmés sur la grille de départ, tout est désormais en place pour que le WEC connaisse sa saison la plus spectaculaire à ce jour". La saison 2024 débutera le 2 mars au Qatar.