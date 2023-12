Jenson Button guiderà l'hypercar Porsche nel FIA WEC 2024

L'Hertz Team Jota raddoppia la sua formazione nella classe hypercar del FIA WEC nel 2024 e schiererà due Porsche 963. Cinque dei sei piloti sono stati confermati qualche giorno fa. Ora è stato annunciato l'ultimo pilota. Si tratta di Jenson Button, che condividerà la 963 con Phil Hanson e Oliver Rasmussen.

"Sono lieto di partecipare al Campionato del Mondo Endurance 2024 con l'Hertz Team Jota insieme ai miei compagni di squadra Oliver Rasmussen e Phil Hanson", ha dichiarato Button. "Entrambi hanno già una grande esperienza nelle gare di endurance e questo è fondamentale. Le gare di durata si basano sul lavoro di squadra e non c'è squadra migliore dell'Hertz Team Jota per affrontare i grandi costruttori nella classe delle hypercar. Non vedo l'ora di correre la prima gara in Qatar, ma so anche che ci aspetta ancora molto lavoro per essere sicuri di arrivare preparati".

Button non è nuovo alle gare di durata. Nel 2018/19 ha già partecipato al FIA WEC e ha guidato la SMP Racing BR1 nella classe LMP1. Nel 2023, si è seduto sulla vettura NASCAR alla 24 Ore di Le Mans, partecipando così alla "classe innovativa" della grande classica francese. Alla fine dell'anno, ha poi disputato la Petit Le Mans a Road Atlanta nella serie IMSA con una Porsche privata di JDC-Miller. Parteciperà anche alla 24 Ore di Daytona all'inizio del 2024, alla guida di una Acura LMDh.

Anche la FIA WEC è entusiasta dell'impegno di Button, come sottolinea il capo della serie Frédéric Lequien: "È un onore che Jenson Button gareggi a tempo pieno nel WEC il prossimo anno. Con nove costruttori nella categoria hypercar il prossimo anno e nomi stellari come quello di Jenson confermati sulla griglia di partenza, tutto è pronto per far vivere al WEC la sua stagione più spettacolare di sempre." La stagione 2024 inizierà il 2 marzo in Qatar.