Jenson Button vai conduzir o hipercarro da Porsche no FIA WEC 2024

O Campeão do Mundo de Fórmula 1 de 2009 vai disputar a época de 2024 do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (FIA WEC) no Porsche 963 da Hertz Team Jota. Os seus dois companheiros de equipa serão Phil Hanson e Oliver Rasmussen.

A Hertz Team Jota vai duplicar a sua equipa na classe dos hipercarros do FIA WEC em 2024 e vai colocar em pista dois Porsche 963. Cinco dos seis pilotos foram confirmados há alguns dias. Agora, o último piloto foi anunciado. Trata-se de Jenson Button, que partilhará um 963 com Phil Hanson e Oliver Rasmussen.

"Estou muito satisfeito por competir no Campeonato do Mundo de Resistência de 2024 com a Hertz Team Jota ao lado dos meus companheiros de equipa Oliver Rasmussen e Phil Hanson", afirmou Button. "Ambos já têm muita experiência em corridas de resistência e isso é fundamental. As corridas de resistência têm tudo a ver com trabalho de equipa e não há melhor equipa do que a Hertz Team Jota para enfrentar os grandes construtores na classe dos hipercarros. Estou ansioso pela primeira corrida no Qatar, mas também sei que ainda temos muito trabalho pela frente para garantir que chegamos preparados."

Button não é estranho às corridas de resistência. Em 2018/19, ele já competiu no FIA WEC e dirigiu o SMP Racing BR1 na classe LMP1. Em 2023, sentou-se no carro da NASCAR nas 24 Horas de Le Mans e, assim, participou na "classe inovadora" no grande clássico em França. No final do ano, disputou o Petit Le Mans em Road Atlanta, na série IMSA, num Porsche privado da JDC-Miller. Participará igualmente nas 24 Horas de Daytona no início de 2024, ao volante de um Acura LMDh.

A FIA WEC também está muito satisfeita com o compromisso de Button, como salienta o chefe da série, Frédéric Lequien: "É uma honra que Jenson Button vá competir a tempo inteiro no WEC no próximo ano. Com nove construtores na categoria de hipercarros no próximo ano e nomes de estrelas como Jenson confirmados na grelha, está tudo a postos para que o WEC viva a sua época mais espetacular de sempre." A época de 2024 terá início a 2 de março no Qatar.