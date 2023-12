Alpine roule pour la première fois avec les deux A424 à Portimão

Lors des essais sur le circuit de Portimão, la marque française a pu parcourir plus de 3000 kilomètres. Les deux hypercars ont roulé en parallèle. Les six pilotes prévus pour le WEC ont également été utilisés.

La saison 2024 verra l'arrivée de trois voitures de course de type LMDh dans le FIA WEC. La BMW M Hybrid V8, la Lamborghini SC63 et l'Alpine A424. Cette dernière voiture de course française a effectué deux jours d'essais sur le circuit de Portimão, au Portugal. C'était la première fois que deux A424 étaient utilisées simultanément. Lors de tous les tests précédents, une seule voiture avait été utilisée à la fois.

"Toute l'équipe a fait un gros travail pendant cette phase de développement. Nous avons parcouru un long chemin depuis notre première visite sur le circuit du Castellet il y a quatre mois", explique Bruno Famin, le patron de Motorsport. "Les deux hypercars ont fonctionné sans problème majeur qui aurait pu perturber le programme d'essais. Mais il y a encore beaucoup à faire et tous les acteurs du programme font de leur mieux pour s'assurer que nous sommes aussi bien préparés que possible pour le début de la saison au Qatar. Nous aborderons cette course avec la plus grande humilité".

Pour la première fois, les six pilotes Alpine WEC étaient également présents. Il s'agit, comme on le sait, de l'Allemand Mick Schumacher, des quatre Français Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxivière, Charles Milesi et Paul-Loup Chatin ainsi que de l'Autrichien Ferdinand Habsburg. Les six pilotes étaient répartis dans deux voitures. Alpine révélera le 7 février qui fera équipe avec qui lors de la saison 2024 du WEC.

Les deux A424 ont parcouru ensemble plus de 3000 kilomètres à Portimão (la voiture #35 a réalisé 1443 km - et la #36 1562 km). Il n'y a pas eu de problèmes majeurs qui auraient influencé le programme prévu. L'accent a été mis sur le réglage du package aérodynamique, du moteur, de l'interaction des différents systèmes et aussi de la gestion de l'énergie et des pneus.

Comme on le sait, une A424 était aux États-Unis en novembre pour y subir les tests obligatoires de la soufflerie IMSA. Ensuite, une Alpine a également été placée dans la soufflerie de Sauber en Suisse. L'homologation FIA est maintenant en cours de finalisation à Valleiry/France.