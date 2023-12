Alpine in strada a Portimão con entrambe le A424 per la prima volta

Tre auto da corsa progettate da LMDh si aggiungeranno al FIA WEC nella stagione 2024. La BMW M Hybrid V8, la Lamborghini SC63 e la Alpine A424. Quest'ultima auto da corsa francese è scesa in strada per due giorni di test sulla pista di Portimão, in Portogallo. È stata la prima volta che due A424 sono state utilizzate contemporaneamente. In tutti i test precedenti, infatti, era stata utilizzata una sola vettura alla volta.

"L'intero team ha lavorato molto durante questa fase di sviluppo. Abbiamo fatto molta strada da quando siamo scesi in pista a Le Castellet per la prima volta quattro mesi fa", spiega il responsabile del settore motorsport Bruno Famin. "Le due hypercar hanno girato senza problemi di rilievo che abbiano interrotto il programma di test. Ma c'è ancora molto da fare e tutte le persone coinvolte nel programma stanno facendo del loro meglio per garantire che siamo preparati al meglio per l'apertura della stagione in Qatar. Affronteremo questa gara con la massima umiltà".

Per la prima volta erano presenti anche tutti e sei i piloti dell'Alpine WEC. Come è noto, si tratta del tedesco Mick Schumacher, dei quattro francesi Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere, Charles Milesi e Paul-Loup Chatin e dell'austriaco Ferdinand Habsburg. I sei piloti sono stati divisi tra due vetture. Alpine rivelerà chi guiderà con chi nella stagione WEC 2024 il 7 febbraio.

Le due A424 hanno percorso insieme oltre 3.000 chilometri a Portimão (l'auto n. 35 ha percorso 1443 km, mentre la n. 36 ne ha percorsi 1562). Secondo quanto riferito, non si sono verificati problemi di rilievo tali da compromettere il programma previsto. L'attenzione si è concentrata sulla messa a punto del pacchetto aerodinamico, sul motore, sull'interazione dei vari sistemi e sulla gestione dell'energia e degli pneumatici.

Come è noto, a novembre una A424 è stata negli Stati Uniti per sottoporsi ai test obbligatori della galleria del vento IMSA. Successivamente, anche una Alpine è stata nella galleria del vento della Sauber in Svizzera. L'omologazione FIA è ora in fase di completamento a Valleiry/Francia.