Alpine na estrada em Portimão com os dois A424 pela primeira vez

Três automóveis de competição concebidos pela LMDh serão adicionados ao FIA WEC na época de 2024. O BMW M Hybrid V8, o Lamborghini SC63 e o Alpine A424. Este último carro de corrida francês esteve agora na estrada durante dois dias de testes na pista de Portimão, Portugal. Esta foi a primeira vez que dois A424 foram utilizados em simultâneo. Em todos os testes anteriores, apenas um carro esteve em funcionamento de cada vez.

"Toda a equipa trabalhou muito durante esta fase de desenvolvimento. Percorremos um longo caminho desde que estivemos na pista de Le Castellet pela primeira vez há quatro meses", explica o chefe de desporto automóvel Bruno Famin. "Os dois hipercarros funcionaram sem problemas de maior que perturbassem o programa de testes. Mas ainda há muito a fazer e todos os envolvidos no programa estão a dar o seu melhor para garantir que estamos tão bem preparados quanto possível para a abertura da época no Qatar. Vamos abordar esta corrida com a maior humildade".

Os seis pilotos do Alpine WEC também estiveram presentes pela primeira vez. Como é sabido, estes são o alemão Mick Schumacher, os quatro franceses Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere, Charles Milesi e Paul-Loup Chatin, bem como Ferdinand Habsburg da Áustria. Os seis pilotos foram divididos entre dois carros. A Alpine irá revelar quem irá conduzir com quem na época de 2024 do WEC a 7 de fevereiro.

Os dois A424 percorreram juntos mais de 3000 quilómetros em Portimão (o carro #35 completou 1443 km - e o #36 percorreu 1562 km). Segundo consta, não houve problemas de maior que pudessem afetar o programa planeado. O foco foi a afinação do pacote aerodinâmico, do motor, da interação dos vários sistemas e também da gestão de energia e dos pneus.

Como é sabido, um A424 esteve nos EUA em novembro para se submeter aos testes obrigatórios em túnel de vento do IMSA. Posteriormente, um Alpine esteve também no túnel de vento da Sauber, na Suíça. A homologação da FIA está agora a ser finalizada em Valleiry/França.