La Ferrari affida al cinese Yifei Ye il ruolo di pilota operativo

Ci sono molti lavori nel mondo del motorsport: alcuni sono molto richiesti, altri meno. Uno dei più prestigiosi, tuttavia, è sicuramente quello di pilota ufficiale della Ferrari. Questo onore è stato ora conferito a Yifei Ye. Il pilota cinese siederà nell'abitacolo del leggendario marchio di Maranello a partire dal 2024. La Ferrari annuncerà il suo programma di gare in un secondo momento.

"Quando ho saputo che sarei diventato un pilota ufficiale della Ferrari, sono stato entusiasta", ha dichiarato il pilota cinese. "Per me è un sogno che si realizza. Iniziare un nuovo capitolo sportivo con il Cavallino Rampante è sicuramente una pietra miliare nella mia carriera".

Ye, che inizialmente ha gareggiato nelle corse di formula ed è diventato campione francese di Formula 4 nel 2016, si è cimentato nelle gare di auto sportive per tre stagioni e si è fatto conoscere nella classe LMP2. Nel 2023 è passato alla categoria delle hypercar e ha guidato la Porsche 963 dell'Hertz Team Jota. È stato anche pilota di supporto per Porsche Motorsport Asia Pacific. Ora ha abbandonato questo incarico per unirsi alla Ferrari.

"È un piacere dare il benvenuto in Ferrari a Yifei, un pilota che, nonostante la giovane età, è riuscito a diventare uno dei più veloci del Campionato Mondiale Endurance", spiega Antonello Coletta, boss di Endurance Motorsport. "Risultati eccezionali caratterizzano la carriera di Yifei nelle gare di endurance: Da questo punto di partenza, siamo fiduciosi che insieme potremo forgiare un percorso positivo all'interno della famiglia del Cavallino Rampante".

Viene spontaneo chiedersi quale Ferrari Ye guiderà nella stagione 2024. Molto fa pensare alla terza 499P che AF Corse schiererà nel WEC. Finora è stato confermato solo Robert Kubica su questa vettura. Tuttavia, la Ferrari non vuole commentare la notizia fino a quando non sarà disponibile. Si dice che il collaudatore Ferrari di F1 Robert Schwarzman sarà il terzo pilota della 499P di AF Corse. Si è seduto sulla vettura per alcuni giri durante i test dopo il finale di stagione in Bahrain a novembre e ha fatto una buona impressione. Un eventuale trio Kubica/Ye/Schwarzman sarebbe certamente estremamente competitivo.