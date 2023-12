A Ferrari faz do piloto chinês Yifei Ye piloto de trabalho

Yifei Ye vai estar ao volante de um Ferrari na próxima época. Ainda não foi anunciado qual o carro que irá conduzir. No entanto, os rumores querem vê-lo no 499P na classe de hipercarros do FIA WEC.

Há muitos empregos no desporto automóvel - alguns são muito procurados, outros nem tanto. No entanto, um dos mais prestigiados é, sem dúvida, o cargo de piloto de competição na Ferrari. Esta honra foi agora concedida a Yifei Ye. O piloto chinês vai sentar-se no cockpit da lendária marca de Maranello a partir de 2024. A Ferrari anunciará o seu programa exato de corridas numa data posterior.

"Quando soube que seria um piloto oficial da Ferrari, fiquei emocionado", disse o piloto chinês. "Para mim, este é um sonho tornado realidade. Começar um novo capítulo desportivo com o Cavallino Rampante é definitivamente um marco na minha carreira."

Ye competiu inicialmente em corridas de fórmula e tornou-se campeão francês de Fórmula 4 em 2016. Compete agora em corridas de carros desportivos há três épocas e fez o seu nome na classe LMP2. Em 2023, mudou para a categoria rainha dos hipercarros e conduziu o Porsche 963 da Hertz Team Jota. Foi também piloto de apoio da Porsche Motorsport Asia Pacific. Abandonou agora esta função para se juntar à Ferrari.

"É um prazer dar as boas-vindas a Yifei à Ferrari, um piloto que, apesar da sua tenra idade, conseguiu tornar-se num dos mais rápidos do Campeonato do Mundo de Resistência", explica o chefe da Endurance Motorsport, Antonello Coletta. "Os excelentes resultados caracterizam a carreira de Yifei nas corridas de resistência: A partir deste ponto de partida, estamos confiantes de que juntos podemos forjar um caminho positivo dentro da família Prancing Horse."

Surge naturalmente a questão de saber qual o Ferrari que Ye irá pilotar na época de 2024. Muitos apontam para o terceiro 499P que a AF Corse vai colocar em campo no WEC. Até agora, apenas Robert Kubica foi confirmado neste carro. No entanto, a Ferrari não quer comentar sobre isso até mais tarde. Há rumores de que o testador da Ferrari F1, Robert Schwarzman, será o terceiro piloto do AF Corse 499P. Ele sentou-se no carro por algumas voltas durante os testes após o final da temporada no Bahrein em novembro e deixou uma boa impressão. Um possível trio Kubica/Ye/Schwarzman seria certamente extremamente competitivo.