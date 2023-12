Isotta Fraschini teste l'hypercar pendant deux jours à Estoril

La saison 2024 du FIA WEC verra également le retour d'une voiture privée dans la catégorie hypercar, non pas de Glickenhaus ou Vanwall, mais d'Isotta Fraschini. Les Italiens travaillent actuellement avec Michelotto sur la Tipo 6 LMH Competizione. La voiture a été construite selon les règles LMH et dispose également d'un système hybride.

Le prochain test était à l'ordre du jour. Celui-ci a eu lieu à Estoril. Sur ce circuit situé à proximité de Lisbonne, la capitale portugaise, l'accent a été mis sur l'affinement des réglages de course. De nombreux longs runs ont été effectués et des situations pouvant se produire en course ont été simulées. Au total, plus de 1200 kilomètres ont été parcourus.

Pour la première fois, l'équipe Duqueine a été impliquée dans le suivi de la voiture à Estoril. L'écurie française utilisera la voiture dans la saison WEC en collaboration avec Isotta Fraschini. Jean-Karl Vernay et, pour la première fois, le Mexicain Alex García étaient au volant au Portugal. Tous deux ont déjà été désignés par l'équipe pour participer à la saison WEC.

"Je suis très satisfait de ce premier test de l'équipe Isotta Fraschini Duqueine. C'était aussi la première fois qu'Alex García pilotait une hypercar. Il s'est comporté de manière très professionnelle", a déclaré Claudio Berro d'Isotta Fraschini. "Lors des deux journées portugaises, nous avons effectué plusieurs longs runs au cours desquels la voiture a été parfaitement performante, ce qui nous a permis de recueillir de nombreuses informations sur les pneus ainsi que sur les réglages et l'aérodynamique".

L'Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione se trouve également en phase d'homologation par la FIA. Trois des quatre phases sont maintenant terminées.