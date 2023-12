Isotta Fraschini prova la hypercar per due giorni a Estoril

Il costruttore italiano, che gareggerà con una hypercar nel FIA WEC nel 2024, è stato a Estoril per due giorni di test. Anche il nuovo acquisto Alex García si è seduto per la prima volta nell'abitacolo della Tipo 6 LMH Competizione.

Nella stagione 2024 del FIA WEC, ci sarà ancora una volta un'auto privata nella classe hypercar - e non di Glickenhaus o Vanwall, ma di Isotta Fraschini. Gli italiani stanno attualmente completando la Tipo 6 LMH Competizione insieme a Michelotto. Il veicolo è stato costruito secondo le regole LMH e dispone anche di un sistema ibrido.

Il prossimo test drive era in programma. Questo si è svolto a Estoril. Sul circuito vicino alla capitale portoghese Lisbona, l'attenzione si è concentrata principalmente sul perfezionamento dell'assetto da gara. Sono stati completati diversi long run, simulando situazioni che possono verificarsi in gara. In totale sono stati percorsi oltre 1.200 chilometri.

Anche il team Duqueine è stato coinvolto nella cura della vettura per la prima volta a Estoril. La scuderia francese gestirà la vettura nella stagione WEC insieme a Isotta Fraschini. Al volante in Portogallo c'erano Jean-Karl Vernay e, per la prima volta, il messicano Alex García. Entrambi sono già stati nominati dalla squadra per la stagione WEC.

"Sono molto soddisfatto del primo test del team Isotta Fraschini Duqueine. È stata anche la prima volta che Alex García ha guidato una hypercar. Si è comportato in modo molto professionale", ha dichiarato Claudio Berro di Isotta Fraschini. "Nelle due giornate portoghesi ci sono stati diversi long run in cui la vettura si è comportata perfettamente, il che ci ha permesso di raccogliere molte informazioni sui pneumatici, sull'assetto e sulle regolazioni aerodinamiche".

Anche la Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione è attualmente in fase di omologazione da parte della FIA. Tre delle quattro fasi sono state completate.