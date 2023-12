Isotta Fraschini testa hipercarro durante dois dias no Estoril

O construtor italiano, que vai competir com um hipercarro no FIA WEC em 2024, esteve no Estoril para dois dias de testes. O recém contratado Alex García também se sentou pela primeira vez no cockpit do Tipo 6 LMH Competizione.

Na época de 2024 do FIA WEC, haverá mais uma vez um carro privado na classe dos hipercarros - e não da Glickenhaus ou da Vanwall, mas da Isotta Fraschini. Os italianos estão atualmente a terminar o Tipo 6 LMH Competizione em conjunto com a Michelotto. O veículo foi construído de acordo com as regras da LMH e também possui um sistema híbrido.

O próximo test drive estava agora na ordem do dia. Este teve lugar no Estoril. No circuito perto da capital portuguesa, Lisboa, o objetivo principal foi aperfeiçoar a configuração de corrida. Foram efectuados vários percursos longos, simulando situações que podem ocorrer nas corridas. No total, foram percorridos mais de 1200 quilómetros.

A equipa Duqueine também esteve envolvida nos cuidados com o carro pela primeira vez no Estoril. A equipa francesa vai correr com o carro na época do WEC juntamente com a Isotta Fraschini. Ao volante do carro em Portugal estiveram Jean-Karl Vernay e, pela primeira vez, o mexicano Alex García. Ambos já foram nomeados pela equipa para a temporada do WEC.

"Estou muito satisfeito com o primeiro teste da equipa Isotta Fraschini Duqueine. Foi também a primeira vez que Alex García conduziu um hipercarro. Ele comportou-se de forma muito profissional", disse Claudio Berro da Isotta Fraschini. "Nos dois dias portugueses, houve várias corridas longas em que o carro teve um desempenho perfeito, o que nos permitiu recolher muitas informações sobre os pneus, bem como sobre a configuração e as definições aerodinâmicas."

O Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione está também atualmente em fase de homologação pela FIA. Três das quatro fases já foram concluídas.