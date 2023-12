Ferrari prolonge le pilote d'hypercar James Calado

Ferrari a fait son entrée dans la catégorie hypercar du FIA WEC en 2023 avec deux 499P. En juin, la marque mythique a remporté les 24 Heures du Mans avec le trio de pilotes Alessandro Pier Guidi, James Calado et Antonio Giovinazzi. En 2024, deux 499P d'usine seront à nouveau engagées dans le championnat du monde. A cela s'ajoute une voiture privée engagée par AF Corse. James Calado fera à nouveau partie des pilotes de l'équipe d'usine. Ferrari a prolongé le contrat du Britannique pour plusieurs années.

"Je suis fier d'avoir prolongé mon contrat. J'ai vécu des expériences incroyables avec le cheval cabré et c'est extraordinaire de continuer sur cette voie. Mon objectif pour l'avenir est de devenir champion du monde d'hypercar", explique Calado. Le Britannique a rejoint Ferrari en 2014. En 2017, 2021 et 2022, il a remporté le titre dans la catégorie GTE-Pro du WEC avec la 488 GTE Evo. En 2019 et 2021, il a remporté la catégorie aux 24h du Mans. En 2023, il a ensuite remporté le classement général de la classique de l'ouest de la France avec la 499P.

"En dix ans à Maranello, j'ai vécu des moments passionnants. Je pense par exemple à l'année 2014, lorsque j'ai signé le contrat officiel de pilote. J'étais en train de dîner avec ma famille et j'ai reçu l'appel que j'attendais : c'était une soirée spéciale pour moi", poursuit le pilote de 34 ans. "Deux ans plus tard, il y a eu la première victoire sur le Nürburgring. Un autre souvenir formidable et durable a été la victoire au Mans cette année - ma première au classement général. Bien sûr, j'ai aussi des souvenirs particuliers des trois titres de la classe LMGTE Pro".

En novembre déjà, Ferrari avait annoncé la prolongation du contrat du pilote d'hypercar Nicklas Nielsen. Antonio Fuoco et Alessandro Pier Guidi ont été confirmés sur les deux 499P d'usine lorsque la FIA WEC a publié la liste des concurrents pour 2024. Miguel Molina et Antonio Giovinazzi faisaient également partie de la liste de 2023. Il serait surprenant qu'ils ne soient pas au volant de la 499P d'usine en 2024. Mais aucune annonce officielle n'a encore été faite à ce sujet.