La Ferrari prolunga il contratto con il pilota di hypercar James Calado

La Ferrari entrerà nella classe hypercar del FIA WEC nel 2023 con due vetture 499P. A giugno, il leggendario marchio ha ottenuto un importante successo vincendo la 24 Ore di Le Mans con il trio di piloti composto da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi. Anche due vetture 499P ufficiali parteciperanno al Campionato del Mondo 2024. Ci sarà anche una vettura privata iscritta da AF Corse. James Calado farà ancora una volta parte della formazione di piloti del team ufficiale. La Ferrari ha prolungato il contratto con il britannico per diversi anni.

"Sono orgoglioso di aver prolungato il contratto. Ho vissuto esperienze incredibili con il Cavallino Rampante ed è straordinario continuare su questa strada. Il mio obiettivo per il futuro è diventare campione del mondo di hypercar", spiega Calado. Il britannico è entrato in Ferrari nel 2014. Nel 2017, 2021 e 2022 ha vinto il titolo nella classe GTE Pro del WEC con la 488 GTE Evo. Nel 2019 e nel 2021 ha vinto la classe alla 24 Ore di Le Mans. Nel 2023 ha ottenuto la vittoria assoluta nella classica gara nella Francia occidentale con la 499P.

"In dieci anni a Maranello ho vissuto momenti emozionanti. Penso al 2014, per esempio, quando ho firmato il contratto da pilota ufficiale. Ero a cena con la mia famiglia e ho ricevuto la telefonata che aspettavo: è stata una serata speciale per me", ha proseguito il 34enne. "Due anni dopo, ho ottenuto la mia prima vittoria al Nürburgring. Un altro grande ricordo indelebile è stata la vittoria di quest'anno a Le Mans, la mia prima nella classifica generale. Naturalmente, ho anche un ricordo speciale dei tre titoli della classe LMGTE Pro".

La Ferrari aveva già annunciato il prolungamento del contratto con il pilota di hypercar Nicklas Nielsen a novembre. Antonio Fuoco e Alessandro Pier Guidi sono stati confermati per le due 499P ufficiali quando il FIA WEC ha pubblicato l'elenco degli iscritti per il 2024. Lo schieramento del 2023 comprendeva anche Miguel Molina e Antonio Giovinazzi. Sarebbe una sorpresa se entrambi non fossero presenti nella 499P works del 2024. Tuttavia, non è ancora stato fatto un annuncio ufficiale in tal senso.