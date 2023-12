Ferrari prolonga contrato com o piloto de hipercarros James Calado

O britânico faz parte da equipa da Ferrari desde 2014. Inicialmente, conduziu um carro de GT. Desde 2023, ele dirige o 499P no FIA WEC. James Calado venceu as 24 Horas de Le Mans com este hipercarro em 2023. Ele continua a ser um piloto de trabalho.

A Ferrari entrou na classe de hipercarros do FIA WEC em 2023 com dois carros 499P. Em junho, a lendária marca obteve um grande sucesso ao vencer as 24 Horas de Le Mans com o trio de pilotos Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi. Dois carros 499P de trabalho também irão competir no Campeonato do Mundo de 2024. Haverá também um carro privado inscrito pela AF Corse. James Calado voltará a fazer parte do alinhamento de pilotos da equipa de trabalho. A Ferrari prolongou o contrato com o britânico por vários anos.

"Estou orgulhoso por ter prolongado o contrato. Tive experiências incríveis com a Ferrari e é extraordinário continuar neste caminho. O meu objetivo para o futuro é tornar-me campeão do mundo de hipercarros", explica Calado. O britânico juntou-se à Ferrari em 2014. Em 2017, 2021 e 2022, conquistou o título na classe GTE Pro do WEC com o 488 GTE Evo. Em 2019 e 2021, ele venceu a classe nas 24 Horas de Le Mans. Seguiu-se em 2023 a vitória geral na corrida clássica no oeste da França com o 499P.

"Em dez anos em Maranello, vivi momentos emocionantes. Recordo-me de 2014, por exemplo, quando assinei o contrato de piloto oficial. Estava a jantar com a minha família e recebi a chamada de que estava à espera: foi uma noite especial para mim", continuou o piloto de 34 anos. "Dois anos mais tarde, obtive a minha primeira vitória em Nürburgring. Outra grande e duradoura recordação foi a vitória deste ano em Le Mans - a minha primeira na classificação geral. Claro que também tenho recordações especiais dos três títulos da classe LMGTE Pro."

A Ferrari já tinha anunciado a extensão do contrato com o piloto de hipercarros Nicklas Nielsen em novembro. Antonio Fuoco e Alessandro Pier Guidi foram confirmados para os dois 499Ps de trabalho quando o FIA WEC publicou a lista de inscritos para 2024. O alinhamento de 2023 também incluía Miguel Molina e Antonio Giovinazzi. Seria uma surpresa se ambos não estivessem também nos 499P de 2024. No entanto, ainda não foi feito um anúncio oficial a este respeito.