En bref : voici les classes de prototypes actuelles

Le sport des prototypes est actuellement à un niveau extrêmement élevé. Dans le WEC, les LMH et les LMDh se disputent la couronne du championnat du monde. Mais il y a aussi les LMP2 et les LMP3. SPEEDWEEK.com explique les différentes classes dans le sport des prototypes.

Le sport automobile sportif international est divisé en deux domaines : Les voitures GT et les prototypes. Contrairement aux GT, les prototypes n'ont pas besoin de faire référence à un véhicule routier. Les constructeurs ont donc beaucoup plus de liberté pour les développer que pour les GT. Globalement, les prototypes sont également considérés comme des véhicules aérodynamiques. Cela permet d'atteindre des vitesses élevées dans les virages rapides et procure (en général) un grand plaisir de conduite. SPEEDWEEK.com présente brièvement les principales catégories de prototypes :

La catégorie LMH

Les LMH ont remplacé les LMP1 en tant que catégorie reine pour la saison 2021. Les voitures sont techniquement beaucoup plus simples que les anciennes LMP1. Il existe par exemple des valeurs maximales pour l'aérodynamique, ce qui doit empêcher les développements extrêmes. Les constructeurs ont ainsi la possibilité de donner aux voitures un aspect attrayant. Mais cela se ressent aussi au niveau des performances. Par rapport aux LMP1, les LMH sont environ dix secondes plus lentes sur le circuit du Mans. Un système hybride reste autorisé. Il n'y a pas de limitation de la cylindrée. La puissance totale est toutefois limitée à 520 kW. Actuellement, Toyota, Peugeot et Ferrari roulent avec une LMH. En 2024, Isotta Fraschini les rejoindra. Dernièrement, deux autres engagements privés, Vanwall et Glickenhaus, ont également participé au WEC.

La classe LMDh

Les LMDh sont les successeurs des DPi américaines. Elles ont été introduites en 2023 et sont également autorisées dans le FIA WEC, en plus de la série IMSA. Cela présente de grands avantages pour les constructeurs automobiles, car ils peuvent concourir avec une seule voiture dans les deux grandes séries de voitures de sport. Par le biais d'une balance of performance (BoP), les LMDh et les LMH sont mises au même niveau de temps au tour. Les LMDh sont basées sur les châssis LMP2. Il existe en outre d'autres pièces communes, comme le système hybride. Cela rend les LMDh beaucoup moins chères que les LMH. Acura, BMW, Cadillac et Porsche étaient en route en 2023 avec leur LMDh. Actuellement, Alpine et Lamborghini développent également une LMDh, elles feront leurs débuts en 2024.

La classe LMP2

La deuxième classe la plus élevée est strictement réglementée depuis 2016. Seuls quatre constructeurs de châssis ont été autorisés. Il s'agit de Dallara, Ligier, Oreca et Riley/Multimatic. Le prix de vente est plafonné. Au fil des années, l'Oreca 07 s'est révélée être la meilleure voiture. C'est pourquoi ce châssis est désormais utilisé par toutes les équipes. Il existe en outre un moteur unique, fourni par le forgeron britannique Gibson. Le moteur de 4,2 litres (V8 atmosphérique) ne peut toutefois être loué qu'en leasing et non acheté. Depuis 2021, les LMP2 ont été progressivement ralenties (via diverses vis de réglage) afin de ne pas gêner les LMH/LMDh. La génération actuelle de LMP2 doit encore fonctionner jusqu'en 2025. Un nouveau règlement technique est ensuite annoncé pour 2026.

La catégorie LMP3

La catégorie LMP3 complète la pyramide LMP au bas de l'échelle. Elle constitue la catégorie d'entrée dans le monde LMP. La LMP3 a été créée pour la saison 2015. En 2020, un règlement révisé a été introduit. Là aussi, le nombre de constructeurs de châssis est limité à quatre : Ligier, Duqueine, Ginetta et Adess. Le moteur unique (V8 atmosphérique de 5,6 litres de cylindrée) est fourni par Nissan et développe environ 335 kW. Le suivi de la chaîne cinématique (moteur, boîte de vitesses et électronique) est assuré par Oreca. Les anciens châssis de la génération 2015 à 2019 peuvent être mis au niveau technique 2020 via un kit de mise à niveau. Un nouveau moteur sera également introduit à partir de 2025. Il s'agira d'un V6 turbo, également fourni par Oreca.