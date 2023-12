Spiegato brevemente: queste sono attualmente le classi prototipo

Lo sport automobilistico sportivo internazionale si divide in due aree: Le vetture GT e i prototipi. A differenza delle GT, i prototipi non hanno bisogno di alcun riferimento a un veicolo stradale. In questo senso, i progettisti hanno molta più libertà di sviluppo rispetto alle GT. In generale, i prototipi sono anche considerati veicoli aerodinamici. Ciò si traduce in velocità elevate nelle curve veloci e (di solito) in un grande divertimento di guida. SPEEDWEEK.com presenta brevemente le categorie di prototipi più importanti:

La classe LMH

La LMH ha sostituito la LMP1 come classe regina per la stagione 2021. I veicoli hanno un design tecnico molto più semplice rispetto alle precedenti LMP1. Ad esempio, sono previsti valori massimi per l'aerodinamica, che dovrebbero impedire sviluppi estremi. Questo dà anche ai costruttori la possibilità di dare ai veicoli un aspetto attraente. Tuttavia, ciò si nota anche in termini di prestazioni. Rispetto alle LMP1, le LMH sono più lente di circa dieci secondi sulla pista di Le Mans. Un sistema ibrido è ancora consentito. Non ci sono limiti di cilindrata del motore. Tuttavia, la potenza totale è limitata a 520 kW. Toyota, Peugeot e Ferrari stanno attualmente gareggiando con una LMH. Isotta Fraschini si unirà a loro nel 2024. Recentemente, Vanwall e Glickenhaus hanno avuto altri due impegni privati nel WEC.

La classe LMDh

Le LMDh sono i successori delle DPi americane. Sono state introdotte nel 2023 e sono ammesse anche nel FIA WEC oltre che nella serie IMSA. Ciò comporta notevoli vantaggi per le case automobilistiche, che possono competere con un unico veicolo nelle due principali serie sportive. Per portare le LMDh e le LMH a un livello di tempo sul giro si utilizza il Balance of Performance (BoP). Le LMDh sono basate sul telaio delle LMP2. Ci sono anche altre parti identiche, come il sistema ibrido. Ciò rende le LMDh molto più economiche delle LMH. Acura, BMW, Cadillac e Porsche sono in circolazione con le loro LMDh nel 2023. Anche Alpine e Lamborghini stanno sviluppando una LMDh, che debutterà nel 2024.

La classe LMP2

La seconda classe, la più alta, è strettamente regolamentata dal 2016. Solo quattro costruttori di telai sono stati autorizzati. Si tratta di Dallara, Ligier, Oreca e Riley/Multimatic. Il prezzo di vendita è limitato. Nel corso degli anni, l'Oreca 07 ha dimostrato di essere il veicolo migliore. Di conseguenza, questo telaio è ora utilizzato praticamente da tutti i team. Esiste anche un motore standardizzato fornito dal produttore britannico Gibson. Tuttavia, l'unità da 4,2 litri (motore V8 ad aspirazione naturale) può essere solo noleggiata e non acquistata. Dal 2021 le LMP2 sono state sempre più rallentate (tramite varie viti di regolazione) per non intralciare le LMH/LMDh. L'attuale generazione di LMP2 è prevista fino al 2025. Sono stati annunciati nuovi regolamenti tecnici per il 2026.

La classe LMP3

La categoria LMP3 completa la piramide delle LMP all'estremità inferiore. È la classe di base del mondo LMP. La LMP3 è stata creata per la stagione 2015. Nel 2020 sono stati introdotti regolamenti rivisti. Anche in questo caso, il numero di costruttori di telai è limitato a quattro: Ligier, Duqueine, Ginetta e Adess. Il motore standard (V8 ad aspirazione naturale con una cilindrata di 5,6 litri) proviene da Nissan ed eroga circa 335 kW. La catena cinematica (motore, cambio ed elettronica) è gestita da Oreca. I vecchi telai della generazione dal 2015 al 2019 possono essere portati allo standard tecnico del 2020 tramite un kit di aggiornamento. Dal 2025 sarà introdotto anche un nuovo motore. Si tratterà di un V6 turbo, anch'esso fornito da Oreca.