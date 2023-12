Breve explicação: Estas são atualmente as classes protótipo

As corridas de protótipos estão atualmente num nível extremamente elevado. No WEC, a LMH e a LMDh estão a competir pela coroa do campeonato mundial. Mas também existem os LMP2 e os LMP3. O SPEEDWEEK.com explica as diferentes classes das corridas de protótipos.

O desporto automóvel desportivo internacional divide-se em duas áreas: Os carros GT e os protótipos. Ao contrário dos GT, os protótipos não necessitam de qualquer referência a um veículo de estrada. A este respeito, os projectistas têm muito mais liberdade no seu desenvolvimento do que com um GT. De um modo geral, os protótipos são também considerados veículos aerodinâmicos. Isto resulta em altas velocidades em curvas rápidas e (normalmente) torna a condução muito divertida. A SPEEDWEEK.com apresenta brevemente as categorias de protótipos mais importantes:

A classe LMH

A LMH substituiu a LMP1 como classe principal para a época de 2021. Os veículos têm um design técnico muito mais simples do que os anteriores LMP1. Por exemplo, existem valores máximos para a aerodinâmica, o que deverá evitar desenvolvimentos extremos. Isto também dá aos fabricantes a oportunidade de dar aos veículos uma aparência atractiva. No entanto, isto também se nota em termos de desempenho. Em comparação com os LMP1, os LMH são cerca de dez segundos mais lentos na pista de Le Mans. Continua a ser permitido um sistema híbrido. Não há limite de cilindrada do motor. No entanto, a potência total está limitada a 520 kW. A Toyota, a Peugeot e a Ferrari estão atualmente a correr com um LMH. A Isotta Fraschini juntar-se-á a eles em 2024. Mais recentemente, a Vanwall e a Glickenhaus também tiveram dois outros compromissos privados no WEC.

A classe LMDh

Os LMDh são os sucessores dos DPi americanos. Foram introduzidos em 2023 e também são permitidos no FIA WEC, para além da série IMSA. Isto traz grandes vantagens para os fabricantes de automóveis, uma vez que podem competir com um veículo nas duas principais séries de automóveis desportivos. É utilizado um Balanço de Desempenho (BoP) para colocar os LMDh e LMH num nível de tempo por volta. Os LMDh baseiam-se no chassis dos LMP2. Existem também outras peças idênticas, como o sistema híbrido. Isto torna o LMDh muito mais barato do que o LMH. A Acura, a BMW, a Cadillac e a Porsche estiveram na estrada com os seus LMDh em 2023. A Alpine e a Lamborghini também estão atualmente a desenvolver um LMDh, que fará a sua estreia em 2024.

A classe LMP2

A segunda classe mais alta tem sido estritamente regulamentada desde 2016. Apenas quatro construtores de chassis foram autorizados. São eles a Dallara, a Ligier, a Oreca e a Riley/Multimatic. O preço de venda é limitado. Ao longo dos anos, o Oreca 07 provou ser o melhor veículo. Por conseguinte, este chassis é atualmente utilizado por quase todas as equipas. Existe igualmente um motor normalizado fornecido pelo construtor britânico Gibson. No entanto, a unidade de 4,2 litros (motor V8 naturalmente aspirado) só pode ser alugada e não comprada. Desde 2021, os LMP2 são cada vez mais lentos (através de vários parafusos de regulação) para não atrapalharem os LMH/LMDh. A atual geração de LMP2 está programada para funcionar até 2025. Foram anunciados novos regulamentos técnicos para 2026.

A classe LMP3

A categoria LMP3 completa a pirâmide LMP no extremo inferior. É a classe de entrada no mundo LMP. A LMP3 foi criada para a época de 2015. Em 2020, foram introduzidos regulamentos revistos. Também aqui, o número de fabricantes de chassis é limitado a quatro: Ligier, Duqueine, Ginetta e Adess. O motor de série (V8 naturalmente aspirado com uma cilindrada de 5,6 litros) vem da Nissan e debita cerca de 335 kW. O grupo motopropulsor (motor, caixa de velocidades e eletrónica) é gerido pela Oreca. Os chassis antigos da geração de 2015 a 2019 podem ser actualizados para a norma técnica de 2020 através de um kit de atualização. Um novo motor será igualmente introduzido a partir de 2025. Trata-se de um V6 turbo, que também será fornecido pela Oreca.