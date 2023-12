Vue d'ensemble : Quels sont les modèles GT3 qui participeront au WEC en 2024 ?

Des modèles GT3 seront au départ du championnat du monde des voitures de sport (FIA WEC) et de l'ELMS pour la saison 2024. Neuf marques ont été autorisées à participer. SPEEWEEK.com dresse la liste de celles qui peuvent et de celles qui ne peuvent pas participer.

Le sport GT dans le FIA WEC est en pleine mutation. Depuis la création de la série en 2012, les voitures GTE constituaient le slot GT du championnat du monde. A partir de 2024, les GT3 prendront le relais. Les GTE étaient en principe un peu plus chères et n'étaient pas forcément conçues dans l'optique du sport client (bien qu'il y ait quand même eu du bon sport client). Pour les GT3, c'est différent. Les voitures sont pour ainsi dire prêtes à l'emploi et peuvent théoriquement être utilisées dans de nombreux autres championnats.

Dans le FIA WEC (et aussi dans l'European Le Mans Series - ELMS), la nouvelle catégorie ne s'appelle pas GT3, mais LMGT3 - LM signifiant bien sûr Le Mans. Pour transformer techniquement une GT3 en LMGT3, il faut apporter des modifications minimales à la voiture. La plus importante est l'installation d'un capteur de couple au niveau de l'essieu arrière. Ce capteur doit fournir aux régulateurs des données importantes pour établir une BoP (Balance of Performance) adéquate. En principe, il devrait ainsi être possible d'adapter rapidement une voiture au niveau GT3 "normal".

Le partenaire pneumatique pour le WEC et l'ELMS est Goodyear, qui a développé de nouveaux pneus à cet effet. Il s'agit là aussi d'une petite différence par rapport au sport GT3 "normal", où l'on roule le plus souvent avec des pneus Michelin ou Pirelli.

Au total, neuf modèles GT3 différents (alors en spécification LMGT3) seront présents dans le FIA WEC 2024. Il s'agit des Aston Martin Vantage GT3, BMW M4 GT3, Corvette Z06 GT3.R, Ferrari 296 GT3, Ford Mustang GT3, Lamborghini Huracán GT3 EVO2, Lexus RC F GT3, McLaren 720S GT3 Evo et Porsche 911 GT3 R.

Ce qui est passionnant à ce stade, c'est de regarder ce qui manque : En effet, le sport GT3 mondial compte actuellement six autres modèles, mais qui n'ont pas été pris en compte pour le WEC en 2024. Il s'agit de l'Audi R8 LMS GT3 evo II, de la Bentley Continental GT3, de la Honda/Acura NSX GT3 Evo22, de la Mercedes-AMG GT3 Evo, de la Nissan GT-R Nismo GT3 et également de la Corvette C7 GT3-R développée par Callaway.

Les régulateurs du FIA WEC ont également fait savoir que seules les voitures qui participent au WEC en pleine saison pourront prendre part à l'événement phare de la saison (les 24 Heures du Mans). Les modèles GT3 d'Audi, Bentley, Honda/Acura, Mercedes-AMG, Nissan et Callaway ne participeront donc pas à la classique de la Sarthe française en 2024. Cette règle s'applique d'ailleurs également à l'ELMS 2024.

Cette règle n'existe toutefois pas dans les Asian Le Mans Series 2023/24. Des Audi R8 LMS GT3 evo II et des Mercedes-AMG GT3 Evo y sont également engagées. La situation se complique si une équipe remporte le titre AsLMS avec l'un de ces deux modèles, car le titre offre également une invitation aux 24 Heures du Mans. Pour prendre le départ de la classique, l'équipe concernée devrait alors passer à l'un des neuf modèles représentés dans le WEC.