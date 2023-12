Panoramica: Quali modelli GT3 correranno nel WEC nel 2024?

Le gare GT nel FIA WEC sono attualmente in fase di trasformazione. Dalla fondazione della serie nel 2012, le vetture GTE hanno costituito lo slot GT del WEC. Le GT3 subentreranno ora a partire dal 2024. Le vetture GTE erano generalmente più costose e non erano necessariamente sviluppate in funzione delle gare per i clienti (anche se le gare per i clienti erano comunque buone). Con la GT3 le cose sono cambiate. Le auto sono, per così dire, pronte all'uso e possono teoricamente essere utilizzate anche in molti altri campionati.

Nel FIA WEC (e anche nella European Le Mans Series - ELMS), tuttavia, la nuova classe non si chiama GT3, ma LMGT3, dove LM significa ovviamente Le Mans. Per trasformare tecnicamente una GT3 in una LMGT3, è necessario apportare modifiche minime alla vettura. La più importante è l'installazione di un sensore di coppia nell'area dell'asse posteriore. Questo ha lo scopo di fornire ai responsabili del regolamento dati importanti per creare un adeguato BoP (Balance of Performance). In linea di principio, dovrebbe quindi essere possibile riconvertire rapidamente una vettura ai "normali" standard GT3.

Il partner per i pneumatici del WEC e dell'ELMS è Goodyear, che ha sviluppato nuovi pneumatici per questo scopo. Anche questa è una piccola differenza rispetto alle "normali" gare GT3, che di solito si svolgono con pneumatici Michelin o Pirelli.

Al FIA WEC 2024 partecipano in totale nove diversi modelli GT3 (in specifiche LMGT3). Si tratta di Aston Martin Vantage GT3, BMW M4 GT3, Corvette Z06 GT3.R, Ferrari 296 GT3, Ford Mustang GT3, Lamborghini Huracán GT3 EVO2, Lexus RC F GT3, McLaren 720S GT3 Evo e Porsche 911 GT3 R.

A questo punto, è interessante dare un'occhiata a chi manca all'appello: Perché attualmente ci sono altri sei modelli nello sport GT3 globale, ma non sono stati presi in considerazione per il WEC nel 2024. Si tratta di Audi R8 LMS GT3 evo II, Bentley Continental GT3, Honda/Acura NSX GT3 Evo22, Mercedes-AMG GT3 Evo, Nissan GT-R Nismo GT3 e Corvette C7 GT3-R sviluppata da Callaway.

Inoltre, i responsabili del regolamento del FIA WEC hanno annunciato che solo le auto che gareggiano nel WEC durante la stagione completa potranno partecipare alla gara clou della stagione (la 24 Ore di Le Mans). I modelli GT3 di Audi, Bentley, Honda/Acura, Mercedes-AMG, Nissan e Callaway non parteciperanno quindi alla classica gara sulla Sarthe francese nel 2024. Questa regola si applica anche alla ELMS 2024.

Tuttavia, questo regolamento non si applica alla Asian Le Mans Series 2023/24. Anche le Audi R8 LMS GT3 evo II e le Mercedes-AMG GT3 Evo, ad esempio, saranno presenti sulla griglia di partenza. Sarebbe complicato se un team vincesse il titolo AsLMS con uno di questi due modelli, poiché il titolo offre anche un invito alla 24 Ore di Le Mans. Il team in questione dovrebbe quindi passare a uno dei nove modelli rappresentati nel WEC per poter partecipare alla classica.