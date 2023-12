Visão geral: Que modelos GT3 irão correr no WEC em 2024?

Os modelos GT3 farão parte da grelha do Campeonato do Mundo de Carros Desportivos (FIA WEC) e também do ELMS na época de 2024. Nove marcas foram aprovadas. O SPEEWEEK.com apresenta uma lista de quem está autorizado a correr e quem não está.

As corridas de GT no FIA WEC estão atualmente a passar por uma transformação. Desde que a série foi fundada em 2012, os carros GTE formaram o espaço GT no WEC. Os GT3s vão agora assumir o controlo a partir de 2024. Os carros de corrida GTE eram geralmente um pouco mais caros e não eram necessariamente desenvolvidos com as corridas de clientes em mente (embora ainda houvesse boas corridas de clientes). Isto é agora diferente com o GT3. Os carros são, por assim dizer, de prateleira e podem, teoricamente, ser utilizados em muitos outros campeonatos.

No entanto, no FIA WEC (e também no European Le Mans Series - ELMS), a nova classe não se chama GT3, mas sim LMGT3 - sendo que o LM significa, naturalmente, Le Mans. Para transformar tecnicamente um GT3 num LMGT3, têm de ser efectuadas alterações mínimas ao carro. A mais importante delas é a instalação de um sensor de binário na zona do eixo traseiro. O objetivo é fornecer aos fabricantes de regras dados importantes para criar um BoP (Balance of Performance) adequado. Em princípio, deve ser possível converter rapidamente um carro de volta ao padrão GT3 "normal".

O parceiro de pneus do WEC e do ELMS é a Goodyear, que desenvolveu novos pneus para este fim. Esta é também uma pequena diferença em relação às corridas "normais" de GT3, que normalmente são efectuadas com pneus Michelin ou Pirelli.

Um total de nove modelos GT3 diferentes (então na especificação LMGT3) estão a participar no FIA WEC 2024. São eles o Aston Martin Vantage GT3, o BMW M4 GT3, o Corvette Z06 GT3.R, o Ferrari 296 GT3, o Ford Mustang GT3, o Lamborghini Huracán GT3 EVO2, o Lexus RC F GT3, o McLaren 720S GT3 Evo e o Porsche 911 GT3 R.

Nesta altura, é interessante ver quem está em falta: Porque existem atualmente mais seis modelos no desporto GT3 global, mas que não foram considerados para o WEC em 2024. São eles o Audi R8 LMS GT3 evo II, o Bentley Continental GT3, o Honda/Acura NSX GT3 Evo22, o Mercedes-AMG GT3 Evo, o Nissan GT-R Nismo GT3 e o Corvette C7 GT3-R desenvolvido pela Callaway.

Para além disso, os responsáveis pelas regras do FIA WEC anunciaram que apenas os carros que também correm no WEC na época completa serão autorizados a competir no ponto alto da época (as 24 Horas de Le Mans). Assim, os modelos GT3 da Audi, Bentley, Honda/Acura, Mercedes-AMG, Nissan e Callaway não participarão na clássica corrida na Sarthe francesa em 2024. Esta regra aplica-se igualmente ao ELMS 2024.

No entanto, este regulamento não se aplica ao Asian Le Mans Series 2023/24. O Audi R8 LMS GT3 evo II e o Mercedes-AMG GT3 Evo, por exemplo, também estarão presentes na grelha de partida. Seria complicado se uma equipa ganhasse o título AsLMS com um destes dois modelos, uma vez que o título também oferece um convite para as 24 Horas de Le Mans. A equipa em questão teria então de mudar para um dos nove modelos representados no WEC para poder competir na clássica.