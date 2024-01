¿Qué nos deparará el nuevo año 2024 en el FIA WEC?

Una cosa está clara: el WEC de la FIA se encuentra actualmente en una fase álgida. El campo del WEC está realmente lleno y los fabricantes están haciendo cola. En todo el mundo del automovilismo deportivo, esto no había sucedido de esta forma en las últimas décadas. Por lo tanto, los organizadores de la serie pueden esperar enormes ingresos. Como resultado, el resultado deportivo de las respectivas carreras también será muy incierto. Este fue el último caso en la temporada 2016, cuando tres fabricantes -Audi, Porsche y Toyota- se disputaron la victoria en una emocionante batalla, con la excepción del duelo Porsche vs Toyota en 2017. Después de eso, Toyota mantuvo vivo el WEC en solitario durante años. Los japoneses merecen mucho crédito por esto, pero no fue muy divertido de ver.

Desde la introducción de los hipercoches en 2021, las cosas han vuelto a mejorar. 2023 ya fue interesante cuando volvió a haber un número de dos dígitos de coches en la categoría reina. El año 2024 pasará a la historia como el más destacado en este sentido. Toyota, Peugeot y Ferrari competirán con sus hipercoches LMH contra los LMDh de Cadillac, Porsche, BMW, Lamborghini y Alpine. El LMH privado de Isotta Fraschini será un regalo adicional. A priori suena muy bien.

Sin embargo, el problema de todo esto es que sólo un coche puede ganar cada carrera. Así que siempre hay ocho perdedores. Ahora que los consejos de administración de los fabricantes han aprobado los presupuestos para el desarrollo de los coches de carreras, naturalmente quieren ver resultados; de lo contrario, los programas llegarán rápidamente a su fin. El Balance of Performance (BoP) pretende igualar esta situación para que todos los coches estén al mismo nivel. El gran reto para el departamento técnico del WEC es ver cómo funciona esto en 2024. Aparte de eso, las carreras con BoP son, por supuesto, extremadamente artificiales y reducen el valor deportivo. Pero dejaremos este tema para otro texto.

Básicamente, el campo completo y variado garantizará, por supuesto, que las gradas de las carreras del WEC estén realmente llenas. El dinero de los fabricantes también proporcionará mucha variedad, distracción y diversión fuera de la pista, por lo que asistir a una carrera del WEC puede proporcionar sin duda un cierto valor de entretenimiento, incluso para un público más amplio.

El calendario del WEC consta una vez más de ocho carreras. Están bien repartidas a lo largo del año para que el WEC pueda seguirse con cierta regularidad. Qatar es un recién llegado al calendario al principio de la temporada. El formato utilizado allí, con una carrera de 1.812 kilómetros, también es nuevo. Queda por ver si ambos demostrarán su valía. Pero no importa, porque Qatar no abandonará el calendario en breve (por otras razones).

Imola también es nueva, aunque en principio sólo por un año, ya que Monza se está reconstruyendo. Pero esperemos a ver qué circuito italiano estará en el calendario en 2025. Con Spa-Francorchamps y Le Mans, seguirán los dos grandes clásicos del WEC. Después de eso, Interlagos y Austin serán dos retornos que sin duda serán interesantes de ver - aunque Austin podría desaparecer rápidamente de nuevo. La carrera de casa de Toyota en Fuji ha sido un acontecimiento destacado durante años y el final en Bahréin también se ha convertido en una especie de tradición.

Esto significa que el calendario del WEC está bastante bien organizado. Se viaja por todo el mundo, lo que es digno de un campeonato mundial. Sin embargo, faltan los clásicos como Monza (por la razón descrita), Silverstone y Nürburgring. Pero soñar con un pasado romántico de coches deportivos es cada vez más raro hoy en día. Así que tomémoslo como es.

Por primera vez, el WEC de 2024 será sólo una organización de dos clases. Los LMP2 (fuera de Le Mans) se han eliminado por completo. Por supuesto, esto crea mucha claridad, ya que sólo hay que seguir dos carreras en la competición. No obstante, los LMP2 con el bruto V8 de Gibson siempre ofrecían mucho espectáculo.

Además, los GT3 toman el relevo de los GTE al final de la carrera. Los coches GT3 son muy conocidos en otras series, lo que permite cierta comparabilidad y atrae al terreno de juego del WEC a nuevos equipos que no pudieron o no quisieron empezar en GTE. Por otro lado, el WEC también pierde parte de su exclusividad y se acerca más al automovilismo general.

Sea como fuere. El campo está lleno (los organizadores de la serie incluso han tenido que rechazar solicitudes). 19 hipercoches de ocho marcas se disputan la corona y 18 GT3 de nueve fabricantes, en la categoría LMGT3, el título de GT. Dejando a un lado todas estas divagaciones, la competición será muy entretenida y emocionante. Y hasta cierto punto, esa es también la razón por la que los espectadores pasan su tiempo libre viendo una serie de carreras. Así que nos espera una gran temporada.