Que nous réserve la nouvelle année 2024 en FIA WEC ?

Il est clair que le FIA WEC est actuellement en pleine phase d'expansion. Le championnat du monde est vraiment plein et les constructeurs font la queue. Le monde des voitures de sport n'a jamais connu une telle situation au cours des dernières décennies. L'organisation de la série peut donc se réjouir de recettes importantes. L'issue sportive de chaque course sera par conséquent très incertaine. C'est ce qui s'est passé pour la dernière fois lors de la saison 2016, lorsque trois constructeurs, Audi, Porsche et Toyota, se sont disputés la victoire de manière passionnante - à quelques exceptions près, peut-être encore en 2017 lors du duel Porsche-Toyota. Ensuite, Toyota a maintenu le WEC en vie pendant des années. C'est tout à l'honneur des Japonais, mais ce n'était pas très amusant à regarder.

Depuis l'introduction des hypercars en 2021, la situation s'améliore à nouveau. 2023 était déjà intéressante avec le retour d'un nombre à deux chiffres de voitures dans la catégorie supérieure. 2024 entrera désormais dans l'histoire comme le point culminant de l'histoire. Toyota, Peugeot et Ferrari affronteront avec leurs hypercars LMH les LMDh de Cadillac, Porsche, BMW, Lamborghini et Alpine. La LMH privée d'Isotta Fraschini sera également de la partie. À première vue, cela semble vraiment génial.

Le problème, c'est qu'une seule voiture par course peut gagner. Il y a donc toujours huit perdants. Après que les départements sportifs des constructeurs ont reçu le feu vert de leurs conseils d'administration pour le développement des voitures de course, ceux-ci veulent bien sûr voir des résultats - sinon les programmes sont vite terminés. La Balance of Performance (BoP) doit permettre d'équilibrer les choses afin de mettre toutes les voitures au même niveau. Le grand défi du département technique du WEC est de savoir si cela fonctionnera bien en 2024. En dehors de cela, les courses avec BoP sont bien sûr extrêmement artificielles et réduisent la valeur sportive. Mais nous réservons les critiques à un autre texte.

En principe, le champ d'action complet et varié permettra de remplir les tribunes lors des courses du WEC. L'argent des constructeurs apportera également un peu de variété, de distraction et de divertissement en dehors de la piste, de sorte que la visite d'une course WEC peut certainement apporter une certaine valeur de divertissement - même pour un public plus large.

Le calendrier du WEC se compose à nouveau de huit courses. Celles-ci sont bien réparties sur l'année, ce qui permet de suivre le WEC avec une certaine régularité. En début de saison, le Qatar est un nouveau venu dans le calendrier. Le format adopté, avec une course de 1812 kilomètres, est également nouveau. Il reste à voir si ces deux éléments feront leurs preuves. Mais cela n'a pas vraiment d'importance, car le Qatar ne disparaîtra pas de sitôt du calendrier (pour d'autres raisons).

Imola est également une nouveauté - pour une année seulement dans un premier temps, car Monza est en travaux. Mais attendons de voir quel circuit italien sera au calendrier en 2025. Spa-Francorchamps et Le Mans seront les deux grands classiques du WEC. Ensuite, il y aura Interlagos et Austin, deux retours qui seront certainement intéressants à regarder - mais Austin pourrait aussi disparaître rapidement. Le match à domicile de Toyota à Fuji est un point fort depuis des années et la finale à Bahreïn est devenue une certaine tradition.

Le calendrier du WEC est donc plutôt bien établi. Le monde entier est parcouru, ce qui est digne d'un championnat du monde. En fait, les classiques comme Monza (pour la raison décrite), Silverstone et le Nürburgring sont absents. Mais rêver d'un passé romantique de voitures de sport est de moins en moins demandé aujourd'hui. Nous prenons donc les choses comme elles viennent.

Pour la première fois, le WEC 2024 ne comportera plus que deux catégories. Les LMP2 ont été complètement éliminées (en dehors du Mans). Cela offre bien sûr une meilleure vue d'ensemble, puisqu'il ne reste plus que deux courses à suivre. Néanmoins, les LMP2 ont toujours offert un grand spectacle avec le V8 Gibson.

De plus, les GT3 prennent la place des GTE en queue de peloton. Les voitures GT3 sont largement connues dans d'autres séries, ce qui permet une certaine comparabilité - et amène de nouvelles équipes, qui ne pouvaient/voulaient pas commencer en GTE, sur le terrain de jeu du WEC. D'un autre côté, le championnat perd aussi un peu de son exclusivité et s'oriente davantage vers le sport automobile grand public.

Quoi qu'il en soit. Le plateau est complet (les gardiens de la série ont même dû refuser des candidatures). 19 hypercars de huit marques se disputent la couronne et 18 GT3 de neuf constructeurs se disputent le titre GT dans la catégorie LMGT3. Au-delà de toutes les récriminations, cela va apporter un grand divertissement et des courses passionnantes. Et c'est aussi, dans une certaine mesure, la raison pour laquelle les spectateurs s'intéressent à une série de courses pendant leur temps libre. La saison qui s'annonce est donc excellente et nous pouvons nous en réjouir.