Cosa ci riserverà il nuovo anno 2024 nel FIA WEC?

Una cosa è chiara: il WEC FIA è attualmente in una fase di picco. Il campo del WEC è davvero pieno e i costruttori fanno la fila. In tutto il mondo delle auto sportive non si era mai verificata una situazione del genere negli ultimi decenni. Gli organizzatori della serie possono quindi contare su entrate enormi. Di conseguenza, anche il risultato sportivo delle rispettive gare sarà molto incerto. Questo è stato l'ultimo caso nella stagione 2016, quando tre costruttori - Audi, Porsche e Toyota - si sono contesi la vittoria in una battaglia entusiasmante - con l'eccezione del duello Porsche vs Toyota nel 2017. Dopo di allora, Toyota ha tenuto in vita il WEC da sola per anni. I giapponesi meritano molto credito per questo, ma non è stato molto divertente da guardare.

Dall'introduzione delle hypercar nel 2021, le cose sono tornate a migliorare. Il 2023 è già stato interessante, con un numero di auto a due cifre nella classe superiore. Il 2024 passerà alla storia come l'anno clou da questo punto di vista. Toyota, Peugeot e Ferrari gareggeranno con le loro hypercar LMH contro le LMDh di Cadillac, Porsche, BMW, Lamborghini e Alpine. La LMH privata di Isotta Fraschini sarà un'ulteriore chicca. All'inizio sembra davvero fantastico.

Il problema di tutta la faccenda, tuttavia, è che solo un'auto può vincere ogni gara. Quindi ci sono sempre otto perdenti. Ora che i dipartimenti sportivi dei costruttori hanno fatto approvare dai loro consigli di amministrazione i budget per lo sviluppo delle auto da corsa, vogliono naturalmente vedere dei risultati, altrimenti i programmi finiranno rapidamente. Il Balance of Performance (BoP) ha lo scopo di uniformare questo aspetto per portare tutte le vetture allo stesso livello. Il buon funzionamento di questo sistema nel 2024 è la grande sfida per il dipartimento tecnico del WEC. A parte questo, le gare con BoP sono ovviamente estremamente artificiose e riducono il valore sportivo. Ma non ci dilungheremo su questo punto per un altro testo.

Fondamentalmente, un campo pieno e variegato garantirà che le tribune delle gare del WEC siano davvero piene. I soldi dei costruttori garantiranno inoltre varietà, distrazione e divertimento anche al di fuori della pista, per cui assistere a una gara del WEC può certamente offrire un certo valore di intrattenimento, anche per un pubblico più vasto.

Il programma del WEC prevede ancora una volta otto gare. Queste sono ben distribuite nel corso dell'anno, in modo che il WEC possa essere seguito con una certa regolarità. Il Qatar è una novità nel calendario di inizio stagione. Anche il formato utilizzato, con una gara di 1812 chilometri, è nuovo. Resta da vedere se entrambi si dimostreranno validi. Ma non ha molta importanza, perché il Qatar non uscirà presto dal calendario (per altri motivi).

Anche Imola è una novità - inizialmente solo per un anno, visto che Monza è in fase di ricostruzione. Ma aspettiamo di vedere quale circuito italiano sarà in calendario nel 2025. Con Spa-Francorchamps e Le Mans, seguiranno le due grandi classiche del WEC. In seguito, Interlagos e Austin saranno due ritorni che saranno sicuramente interessanti da osservare, anche se Austin potrebbe rapidamente scomparire di nuovo. La gara di casa della Toyota al Fuji è da anni un evento di spicco e anche il finale in Bahrain è diventato una sorta di tradizione.

Ciò significa che il calendario del WEC è in realtà ben organizzato. Si viaggia in tutto il mondo, il che è degno di un campionato mondiale. Tuttavia, mancano i classici come Monza (per il motivo descritto), Silverstone e il Nürburgring. Ma sognare un passato romantico di auto sportive è sempre più raro di questi tempi. Quindi prendiamola così com'è.

Per la prima volta, il WEC 2024 sarà composto da due sole classi. Le LMP2 (al di fuori di Le Mans) sono state completamente eliminate. Naturalmente, questo crea molta chiarezza, dato che le gare da seguire sono solo due. Tuttavia, le LMP2 con il bruto V8 Gibson hanno sempre offerto molto spettacolo.

Inoltre, le GT3 hanno preso il posto delle GTE in fondo allo schieramento. Le vetture GT3 sono ampiamente conosciute in altre serie, il che porta a una certa comparabilità e porta nel parco giochi del WEC nuovi team che non hanno potuto/voluto iniziare con le GTE. D'altro canto, il WEC perde anche un po' della sua esclusività e si sposta più nella direzione del motorsport mainstream.

Sia come sia. Il campo è pieno (gli organizzatori della serie hanno persino dovuto respingere le domande di iscrizione). 19 hypercar di otto marchi si contendono la corona e 18 GT3 di nove costruttori nella classe LMGT3 per il titolo GT. A parte gli sproloqui, questo evento offrirà grande spettacolo e gare emozionanti. E, in una certa misura, questo è anche il motivo per cui gli spettatori passano il loro tempo libero a guardare una serie di corse. Ci aspetta quindi una grande stagione.