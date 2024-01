O que nos trará o novo ano de 2024 no FIA WEC?

O SPEEDWEEK.com antecipa a época de 2024 do Campeonato do Mundo de Carros Desportivos (FIA WEC). 19 hipercarros de nove fabricantes estarão a lutar pela vitória geral. Nove marcas vão também competir na classe LMGT3. Então, está tudo bem?

Uma coisa é certa: o FIA WEC está atualmente numa fase de pico. O campo do WEC está realmente cheio e os construtores estão a fazer fila. Em todo o mundo dos automóveis desportivos, isto nunca aconteceu desta forma nas últimas décadas. Os organizadores da série podem, por conseguinte, contar com enormes receitas. Em consequência, o resultado desportivo das respectivas corridas também será muito incerto. Foi o que aconteceu pela última vez na época de 2016, quando três construtores - Audi, Porsche e Toyota - lutaram pela vitória numa batalha emocionante - com exceção do duelo Porsche vs Toyota em 2017. Depois disso, a Toyota manteve o WEC vivo por si só durante anos. Os japoneses merecem muito crédito por este facto, mas não foi muito divertido de ver.

Desde a introdução dos hipercarros em 2021, as coisas estão a melhorar novamente. 2023 já era interessante quando havia um número de dois dígitos de carros na classe superior novamente. 2024 ficará agora na história como o ponto alto neste domínio. A Toyota, a Peugeot e a Ferrari vão competir com os seus hipercarros LMH contra os LMDh da Cadillac, Porsche, BMW, Lamborghini e Alpine. O LMH privado de Isotta Fraschini será um mimo adicional. À primeira vista, parece muito bom.

No entanto, o problema com tudo isto é que apenas um carro pode ganhar cada corrida. Por isso, há sempre oito perdedores. Agora que os departamentos desportivos dos construtores viram os orçamentos para o desenvolvimento dos carros de corrida aprovados pelos seus conselhos de administração, é natural que queiram ver resultados - caso contrário, os programas serão rapidamente interrompidos. O Balance of Performance (BoP) tem como objetivo igualar esta situação, de modo a colocar todos os carros ao mesmo nível. A forma como isto funciona em 2024 é o grande desafio para o departamento técnico do WEC. Além disso, as corridas com BoP são, obviamente, extremamente artificiais e reduzem o valor desportivo. Mas vamos deixar essa discussão para outro texto.

Basicamente, o campo cheio e variado irá, naturalmente, garantir que as bancadas nas corridas do WEC estejam realmente cheias. O dinheiro dos construtores também proporcionará muita variedade, distração e diversão fora da pista, pelo que assistir a uma corrida do WEC pode certamente proporcionar um certo valor de entretenimento - mesmo para um público mais vasto.

O calendário do WEC é, mais uma vez, composto por oito corridas. Estas estão bem distribuídas ao longo do ano para que o WEC possa ser seguido com uma certa regularidade. O Qatar é um recém-chegado ao calendário no início da época. O formato utilizado, com uma corrida de 1812 quilómetros, também é novo. Resta saber se ambos irão provar o seu valor. Mas isso não importa, porque o Qatar não vai abandonar o calendário tão cedo (por outras razões).

Imola também é nova - inicialmente apenas por um ano, uma vez que Monza está a ser reconstruída. Mas vamos esperar para ver que circuito italiano fará parte do calendário em 2025. Com Spa-Francorchamps e Le Mans, seguir-se-ão os dois grandes clássicos do WEC. Depois disso, Interlagos e Austin serão dois regressos que serão certamente interessantes de observar - embora Austin possa desaparecer rapidamente. A corrida caseira da Toyota em Fuji tem sido um ponto alto desde há anos e a final no Bahrain também se tornou uma espécie de tradição.

Isto significa que o calendário do WEC está, de facto, bastante bem organizado. O mundo inteiro é percorrido, o que é digno de um campeonato do mundo. No entanto, os clássicos como Monza (pela razão descrita), Silverstone e Nürburgring estão efetivamente ausentes. Mas sonhar com um passado romântico de carros desportivos é cada vez mais raro hoje em dia. Por isso, vamos aceitar as coisas como elas são.

Pela primeira vez, o WEC 2024 será uma organização com apenas duas classes. Os LMP2 (fora de Le Mans) foram completamente eliminados. É claro que isto cria muita clareza, uma vez que apenas duas corridas têm de ser seguidas na corrida. No entanto, os LMP2 com o bruto Gibson V8 sempre ofereceram muito espetáculo.

Para além disso, os GT3 ocupam o lugar dos GT no final do pelotão, no lugar dos GTE. Os carros de GT3 são amplamente conhecidos de outras séries, o que leva a uma certa comparabilidade - e traz novas equipas que não puderam/não quiseram começar com os GTE para o playground do WEC. Por outro lado, o WEC também perde alguma da sua exclusividade e aproxima-se mais do desporto automóvel convencional.

Seja como for. O campo está cheio (os organizadores da série tiveram mesmo de rejeitar candidaturas). 19 hipercarros de oito marcas estão a lutar pela coroa e 18 GT3s de nove fabricantes na classe LMGT3 pelo título de GT. Para além de tudo isto, o evento irá proporcionar grande entretenimento e corridas emocionantes. E, em certa medida, essa é também a razão pela qual os espectadores passam o seu tempo livre a assistir a uma série de corridas. Portanto, temos uma grande época pela frente.