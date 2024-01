Aperçu général : Les circuits sur lesquels le WEC a roulé

En 2012, un nouveau championnat du monde des voitures de sport a enfin vu le jour. Il aura fallu attendre 20 ans pour cela, après que le premier championnat du monde se soit terminé sans gloire fin 1992. Dans l'intervalle, le sport automobile a bien sûr existé, dans diverses séries et formats, mais pas sous la forme d'un véritable championnat du monde estampillé FIA. Le WEC a finalement été créé en 2012 à partir des Le Mans Series et de l'ILMC (Intercontinental Le Mans Cup).

La première course du WEC s'est déroulée sur un site historique : Le légendaire circuit de Sebring en Floride. C'est là que le championnat du monde original a débuté en mars 1953. La première saison comportait huit courses. Après Sebring, il y a eu Spa-Francorchamps, Le Mans (la grande classique d'endurance en France est le point culminant annuel du WEC), Silverstone, Interlagos, Bahreïn, Fuji et Shanghai.

Cependant, après que Sebring ait été une grande confusion (la course comptait également pour l'ALMS - il y avait beaucoup trop de catégories de véhicules et également une confusion de règles), la présence américaine a été déplacée à Austin pour 2013. Les sept autres circuits sont restés les mêmes. Il n'y a pas eu d'autre changement pour 2014.

Ce n'est qu'en 2015 qu'un nouveau circuit a été ajouté. Comme deux marques allemandes, Porsche et Audi, étaient en concurrence dans la catégorie LMP1, c'est le Nürburgring qui a été choisi. La course dans l'Eifel a remplacé Interlagos dans le calendrier.

C'étaient les années fastes du WEC et une neuvième course, Mexico City, a donc été ajoutée au calendrier pour 2016. La saison 2017 était également composée de nouvelles courses. Mais ensuite, le grand changement a eu lieu. Après qu'Audi et Porsche aient quitté la catégorie LMP1, les organisateurs du championnat du monde ont décidé de faire courir le calendrier 2018/19 sur deux ans. La "super-saison" était née.

Spa-Francorchamps et Le Mans ont été visités deux fois au cours de cette septième saison et, en mars 2019, le WEC s'est de nouveau arrêté à Sebring. Silverstone, Fuji et Shanghai ont complété le calendrier. La saison suivante, 2019/20, s'est également déroulée sur les mois d'hiver. Mais en raison de Corona, le calendrier a dû être constamment adapté. Finalement, les courses ont eu lieu à Silverstone, Fuji, Shanghai, Bahreïn, Austin, Spa-Francorchamps, Le Mans et à nouveau à Bahreïn.

Pour 2021, c'était à nouveau la fin des longues saisons. Un programme compact de six courses (toutes dans l'année civile) devait être mis en place. Avec Monza et Portimão, deux nouveaux circuits ont été ajoutés au calendrier. Spa-Francorchamps et Le Mans en faisaient bien sûr à nouveau partie. Deux courses à Bahreïn constituaient la finale.

En 2022, le WEC comptait également six courses : Sebring, Spa-Francorchamps, Le Mans, Monza, Fuji et Bahreïn étaient toutefois des 'vieilles connaissances'. Pour la saison 2023, le championnat du monde est repassé à sept courses avec le retour de Portimão. En 2024, le calendrier sera à nouveau élargi à huit courses. Losail au Qatar et Imola en Italie sont ajoutés, Interlagos et Austin reviennent, Le Mans et Spa-Francorchamps restent bien entendu de la partie - tout comme Fuji et Bahreïn. En revanche, Sebring, Monza et Portimão ne seront plus de la partie en 2024.

Onze saisons complètes ont donc vu 85 courses WEC. Treize sites de course ont été visités. Comme on pouvait s'y attendre, l'Europe est la plus représentée avec Spa, Le Mans, Silverstone, Nürburgring, Monza et Portimão. L'Asie a vu Fuji, Shanghai et Bahreïn. En Amérique, on a couru à Austin, Sebring, Mexico et Interlagos. Losail sera le 14e site en mars 2024 et Imola le 15e en avril 2024.

Spa-Francorchamps et Le Mans ont été représentés chaque saison dans le calendrier et ont accueilli jusqu'à présent douze courses WEC chacun - Bahreïn a également été utilisé douze fois jusqu'à présent : 2018/19 a été omis, mais 2019/20 et 2021 ont été doublés. 36 des 85 courses ont donc eu lieu sur ces trois circuits, soit près de 42,4 % des manches du WRC.