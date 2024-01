Panoramica: Il WEC ha girato su questi circuiti

Il Campionato mondiale per auto sportive entrerà nella sua dodicesima stagione nel 2024. Finora sono state disputate 85 gare su 13 diversi circuiti in tutto il mondo. SPEEDWEEK.com dà uno sguardo al passato e fa il punto della situazione.

Nel 2012 è finalmente arrivato il momento di fondare un nuovo campionato mondiale di auto sportive. Abbiamo dovuto aspettare 20 anni per questo, dopo che il WRC originale si è concluso in modo piuttosto inglorioso alla fine del 1992. Negli anni successivi ci sono state naturalmente anche gare di auto sportive - in varie serie e formati, ma senza un vero e proprio WEC con il marchio della FIA. Il WEC è nato dalla Le Mans Series e dalla ILMC (Intercontinental Le Mans Cup) nel 2012.

La prima gara del WEC si è svolta in un luogo storico: Il leggendario circuito di Sebring, in Florida. È proprio qui che il WEC originale ha fatto il suo debutto nel marzo 1953. La stagione inaugurale prevedeva otto gare. Dopo Sebring, ci furono Spa-Francorchamps, Le Mans (la grande classica di endurance in Francia è il momento clou annuale del WEC), Silverstone, Interlagos, Bahrain, Fuji e Shanghai.

Tuttavia, dopo il pasticcio di Sebring (la gara valeva anche come parte dell'ALMS - c'erano troppe classi di auto e una confusione di regole), l'evento statunitense è stato spostato ad Austin per il 2013. Gli altri sette circuiti sono rimasti invariati. Per il 2014 non ci sono stati ulteriori cambiamenti.

Solo nel 2015 è stato aggiunto un nuovo circuito. Poiché due marchi tedeschi, Porsche e Audi, gareggiavano nella classe LMP1, la gara si tenne al Nürburgring. La gara nella regione dell'Eifel ha sostituito Interlagos nel calendario.

Questi erano gli anni d'oro del WEC e per il 2016 fu aggiunta una nona gara, Città del Messico, al calendario. Anche la stagione 2017 prevedeva nuove gare. Ma poi arrivò il grande cambiamento. Dopo che Audi e Porsche hanno abbandonato la classe LMP1, gli organizzatori del WEC hanno deciso di svolgere il calendario 2018/19 su due anni. È nata la cosiddetta Super-Stagione.

Spa-Francorchamps e Le Mans sono state visitate due volte in questa settima stagione e il WEC è tornato anche a Sebring nel marzo 2019. Silverstone, Fuji e Shanghai hanno completato il calendario. La stagione 2019/20 si è svolta anche nei mesi invernali. Tuttavia, il calendario ha dovuto essere costantemente modificato a causa del coronavirus. Alla fine, Silverstone, Fuji, Shanghai, Bahrain, Austin, Spa-Francorchamps, Le Mans e Bahrain erano tutti in calendario.

Per il 2021, le stagioni lunghe erano di nuovo finite. Si doveva affrontare un programma compatto con sei gare (tutte all'interno dell'anno solare). Con Monza e Portimão, si aggiungono due nuovi circuiti al calendario. Spa-Francorchamps e Le Mans furono ovviamente inclusi di nuovo. Il finale consisteva in due gare in Bahrain.

Il WEC prevedeva anche sei gare nel 2022: Con Sebring, Spa-Francorchamps, Le Mans, Monza, Fuji e Bahrain, tuttavia, si trattava di "vecchi favoriti". Il WEC è stato nuovamente ampliato a sette gare per la stagione 2023, con il ritorno di Portimão. Nel 2024, il calendario sarà nuovamente ampliato a otto gare. Verranno aggiunte Losail in Qatar e Imola in Italia, torneranno Interlagos e Austin, Le Mans e Spa-Francorchamps rimarranno ovviamente, così come Fuji e Bahrain. Tuttavia, Sebring, Monza e Portimão non saranno più inclusi nel 2024.

In undici stagioni complete si sono disputate 85 gare del WEC. Sono state disputate 13 gare. Come previsto, l'Europa è maggiormente rappresentata con Spa, Le Mans, Silverstone, Nürburgring, Monza e Portimão. In Asia si sono disputate le gare di Fuji, Shanghai e Bahrain. In America si è gareggiato ad Austin, Sebring, Città del Messico e Interlagos. Losail sarà la sede n. 14 nel marzo 2024 - Imola sarà la sede n. 15 nell'aprile 2024.

Spa-Francorchamps e Le Mans sono state inserite nel calendario in ogni stagione e hanno ospitato ciascuna dodici gare del WEC fino ad oggi. Anche il Bahrain è stato disputato dodici volte finora: il 2018/19 è stato omesso, ma il 2019/20 e il 2021 sono stati disputati due volte. 36 gare su 85 si sono quindi svolte in questi tre circuiti, ovvero poco meno del 42,4% delle gare del WEC.