Visão geral: O WEC esteve na estrada nestas pistas

Em 2012, chegou finalmente o momento: foi fundado um novo campeonato do mundo de carros desportivos. Tivemos de esperar 20 anos por isto, depois de o WRC original ter terminado de forma inglória no final de 1992. Nos anos que se seguiram, também houve corridas de automóveis desportivos - em várias séries e formatos, mas nenhum verdadeiro WEC com o selo da FIA. O WEC acabou por surgir a partir da Le Mans Series e da ILMC (Intercontinental Le Mans Cup) em 2012.

A primeira corrida do WEC teve lugar num local histórico: A lendária pista de corridas de Sebring, na Florida. Foi exatamente aqui que o WEC original fez a sua estreia em março de 1953. A época inaugural consistiu em oito corridas. Depois de Sebring, houve Spa-Francorchamps, Le Mans (a grande clássica de resistência em França é o ponto alto anual do WEC), Silverstone, Interlagos, Bahrain, Fuji e Xangai.

No entanto, depois de Sebring ter sido uma grande confusão (a corrida também contava como parte do ALMS - havia demasiadas classes de carros e uma confusão de regras), o evento dos EUA foi transferido para Austin em 2013. Os outros sete circuitos permaneceram os mesmos. Não houve mais alterações em 2014.

Apenas em 2015 foi acrescentado um novo circuito. Como duas marcas alemãs, Porsche e Audi, estavam a competir na classe LMP1, a corrida foi realizada em Nürburgring. A corrida na região de Eifel substituiu Interlagos no calendário.

Estes foram os anos dourados do WEC e uma nona corrida, na Cidade do México, foi adicionada ao calendário de 2016. A época de 2017 também foi marcada por novas corridas. Mas depois veio a grande mudança. Depois de a Audi e a Porsche terem abandonado a classe LMP1, os organizadores do WEC decidiram organizar o calendário de 2018/19 ao longo de dois anos. Nasceu a chamada Super Época.

Spa-Francorchamps e Le Mans foram visitados duas vezes nesta sétima temporada e o WEC também regressou a Sebring em março de 2019. Silverstone, Fuji e Xangai completaram o calendário. A época de 2019/20 abrangeu também os meses de inverno. No entanto, o calendário teve de ser constantemente ajustado devido ao coronavírus. No final, Silverstone, Fuji, Xangai, Bahrein, Austin, Spa-Francorchamps, Le Mans e Bahrein estavam todos no calendário.

Para 2021, as longas temporadas acabaram de novo. Um calendário compacto com seis corridas (todas dentro do mesmo ano civil) seria abordado. Com Monza e Portimão, foram acrescentados dois novos circuitos ao calendário. Spa-Francorchamps e Le Mans foram novamente incluídos, como é óbvio. O final consistiu em duas corridas no Bahrein.

O WEC também consistiu em seis corridas em 2022: Com Sebring, Spa-Francorchamps, Le Mans, Monza, Fuji e Bahrein, no entanto, todas elas eram "velhas favoritas". O WEC foi novamente alargado para sete corridas na época de 2023, com o regresso de Portimão. Em 2024, o calendário será novamente alargado para oito corridas. Losail, no Qatar, e Imola, em Itália, serão adicionadas, Interlagos e Austin regressarão, Le Mans e Spa-Francorchamps manter-se-ão, como é óbvio - tal como Fuji e Bahrain. No entanto, Sebring, Monza e Portimão deixarão de estar incluídos em 2024.

Em onze épocas completas, realizaram-se 85 corridas do WEC. Foram disputados 13 locais de corrida. Como esperado, a Europa está mais fortemente representada com Spa, Le Mans, Silverstone, Nürburgring, Monza e Portimão. Na Ásia, Fuji, Xangai e Bahrein. Na América, houve corridas em Austin, Sebring, Cidade do México e Interlagos. Losail será o local nº 14 em março de 2024 - Imola será o nº 15 em abril de 2024.

Spa-Francorchamps e Le Mans têm estado no calendário todas as épocas e acolheram, cada um, doze corridas do WEC até à data - o Bahrain também foi disputado doze vezes até agora: 2018/19 foi omitido, mas 2019/20 e 2021 foram disputados duas vezes. Assim, 36 das 85 corridas tiveram lugar nestes três circuitos, ou seja, pouco menos de 42,4 por cento das corridas do WEC.