Le pilote de réserve Toyota Ritomo Miyata reçoit une coque de siège

La saison 2024 verra un remaniement des pilotes titulaires de Toyota dans le FIA WEC. Les deux GR010 Hybrid seront pilotées par Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa et Brendon Hartley, ainsi que par Mike Conway, Kamui Kobayashi et Nyck de Vries, le Néerlandais de Vries remplaçant l'Argentin José María López. López passe dans la catégorie LMGT3 et pilote une Lexus RC F GT3.

Mais ce n'est pas tout : le pilote de réserve de Toyota est également nouveau pour 2024. Il s'agit de Ritomo Miyata. Le Japonais s'est rendu à Cologne-Marsdorf (siège de Toyota Gazoo Racing Europe) pour se familiariser avec la GR010 Hybrid. La création habituelle de la coque de siège a également eu lieu à cette occasion. Comme on le sait, la GR010 Hybrid a été développée à Cologne-Marsdorf, mais la chaîne cinématique provient du centre technique de Higashi-Fuji (Japon).

Jusqu'à présent, Miyata a principalement couru au Japon au cours de sa carrière. En 2023, il a remporté le titre de la Super GT Series et de la Super Formula. Il s'agit des deux séries de courses les plus importantes au pays du soleil levant. En 2023, il avait déjà fait ses débuts dans le WEC lors de la course de Fuji, où il pilotait une Ferrari 488 GTE de Kessel Racing et avait fait forte impression.

En 2024, le jeune homme de 24 ans participera à un programme international. En plus d'être le pilote de réserve de Toyota dans le WEC, il pilotera l'Oreca 07 de Cool Racing et participera à la catégorie LMP2 de l'European Le Mans Series (ELMS). En outre, il participera également à la Formule 2. Miyata participera également aux 24 heures de Daytona. Il y pilotera la Lexus RF F GT3 de Vasser Sullivan Racing.

Les pilotes japonais ont une longue tradition dans le programme WEC de Toyota. Au début, l'accent était mis sur Kazuki Nakajima. Plus tard, Kamui Kobayashi a rejoint l'équipe. En 2017, Toyota a engagé une troisième voiture d'usine lors de deux manches, avec Yuji Kunimoto à son bord. A partir de 2022, Ryo Hirakawa a pris la place de Kazuki Nakajima. Avec Ritomo Miyata, c'est le prochain Japonais qui est dans les starting-blocks.