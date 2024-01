Il pilota di riserva della Toyota Ritomo Miyata riceve un guscio di sedile

Nella stagione 2024, la Toyota cambierà i suoi piloti fissi nel FIA WEC. Le due GR010 Hybrid saranno guidate da Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa e Brendon Hartley e da Mike Conway, Kamui Kobayashi e Nyck de Vries, con l'olandese de Vries che sostituirà l'argentino José María López. López passerà alla classe LMGT3 e guiderà una Lexus RC F GT3.

Ma non è tutto: anche il pilota di riserva di Toyota è nuovo per il 2024. Si tratta di Ritomo Miyata. Il pilota giapponese si è recato a Colonia-Marsdorf (sede di Toyota Gazoo Racing Europe) per familiarizzare con la GR010 Hybrid. Qui si è svolta anche la consueta creazione del guscio del sedile. Come è noto, la GR010 Hybrid è stata sviluppata a Colonia-Marsdorf, anche se il gruppo propulsore proviene dal centro tecnico di Higashi-Fuji (Giappone).

Nella sua carriera, Miyata ha corso principalmente in Giappone. Nel 2023 ha vinto il titolo nella serie Super GT e anche nella Super Formula. Si tratta delle due serie più importanti nel Paese del Sol Levante. Tuttavia, nel 2023 ha anche fatto il suo debutto nel WEC in occasione della gara del Fuji, quando ha guidato una Ferrari 488 GTE del Kessel Racing e si è fatto notare.

Il 24enne parteciperà poi a un programma piuttosto internazionale nel 2024. Oltre al ruolo di pilota di riserva Toyota nel WEC, guiderà anche l'Oreca 07 di Cool Racing e parteciperà alla classe LMP2 della European Le Mans Series (ELMS). Parteciperà anche alla Formula 2. Miyata parteciperà anche alla 24 Ore di Daytona. Lì guiderà la Lexus RF F GT3 del Vasser Sullivan Racing.

I piloti giapponesi hanno una lunga tradizione nel programma WEC di Toyota. All'inizio, l'attenzione era rivolta a Kazuki Nakajima. In seguito si è aggiunto Kamui Kobayashi. Nel 2017, Toyota ha schierato una terza vettura ufficiale per due gare, in cui si è seduto Yuji Kunimoto. Ryo Hirakawa ha poi preso il posto di Kazuki Nakajima nel 2022. Con Ritomo Miyata, il prossimo pilota giapponese è ora in attesa.