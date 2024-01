O piloto de reserva da Toyota, Ritomo Miyata, recebe um assento

O japonês Ritomo Miyata será o piloto de reserva da Toyota no Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC) na época de 2024. Deslocou-se agora à sede da Toyota Gazoo Racing Europe para se familiarizar com o GR010 Hybrid.

Os pilotos habituais da Toyota no FIA WEC vão mudar na época de 2024. Os dois GR010 Hybrids serão conduzidos por Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa e Brendon Hartley, bem como por Mike Conway, Kamui Kobayashi e Nyck de Vries, com o holandês de Vries a substituir o argentino José María López. López vai mudar para a classe LMGT3 e conduzir um Lexus RC F GT3.

Mas não é tudo: o piloto de reserva da Toyota também é novo para 2024. Trata-se de Ritomo Miyata. O piloto japonês deslocou-se agora a Colónia-Marsdorf (sede da Toyota Gazoo Racing Europe) para se familiarizar com o GR010 Hybrid. A habitual criação da estrutura do banco também teve lugar aqui. Como é sabido, o GR010 Hybrid foi desenvolvido em Colónia-Marsdorf, embora o grupo propulsor venha do centro técnico de Higashi-Fuji (Japão).

Miyata correu principalmente no Japão na sua carreira até à data. Em 2023, ganhou o título na série Super GT e também na Super Formula. Estas são as duas séries de corridas mais importantes na Terra do Sol Nascente. No entanto, também fez a sua estreia no WEC em 2023, na corrida de Fuji, quando conduziu um Ferrari 488 GTE da Kessel Racing e deixou uma forte impressão.

Em 2024, o jovem de 24 anos irá disputar um programa bastante internacional. Para além do seu papel de piloto de reserva da Toyota no WEC, conduzirá também o Oreca 07 da Cool Racing e competirá na classe LMP2 do European Le Mans Series (ELMS). Também competirá na Fórmula 2. Miyata também participará nas 24 Horas de Daytona. Aí conduzirá o Lexus RF F GT3 da Vasser Sullivan Racing.

Os pilotos japoneses têm uma longa tradição no programa WEC da Toyota. No início, o foco estava em Kazuki Nakajima. Mais tarde, Kamui Kobayashi juntou-se à equipa. Em 2017, a Toyota colocou em campo um terceiro carro de trabalho para duas corridas, no qual Yuji Kunimoto se sentou. Ryo Hirakawa substituiu Kazuki Nakajima em 2022. Com Ritomo Miyata, o próximo piloto japonês está agora à espera nas asas.