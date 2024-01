Jenson Button : "Je voulais à nouveau faire une saison complète".

Lorsque la saison 2024 du FIA WEC débutera le 2 mars au Qatar, Jenson Button sera également de la partie. Le Britannique sera au volant d'une Porsche 963 de Herz Team Jota et partagera le cockpit avec Phil Hanson et Oliver Rasmussen. Button est surtout connu pour ses années en Formule 1. Dans la catégorie reine, il a remporté le titre de champion du monde en 2009. Mais l'homme de 43 ans a également été actif dans le domaine des voitures de sport.

Il a d'abord couru dans la série japonaise Super GT, où il a également remporté le titre en 2018. La même année, il a piloté la BR1 de SMP Racing dans la catégorie LMP1 du FIA WEC et a ainsi participé pour la première fois aux 24 Heures du Mans. Après une nouvelle saison au Japon en 2019, Button n'a plus fait que des apparitions sporadiques en course.

Par exemple en 2023, lorsqu'il est revenu au Mans et a complété le peloton hors compétition dans la grande classique de la Sarthe française au volant d'un bolide Nascar. Fin 2023, Button a piloté la Porsche 963 de JDC-Miller au Petit Le Mans à Road Atlanta. En janvier 2024 encore, il participera aux 24h de Daytona avec l'Acura LMDh.

"Après la F1, j'ai continué à participer à des courses. J'ai couru en Super GT au Japon et j'ai participé au WEC en 2018. J'ai essayé beaucoup de choses différentes, mais on a l'impression qu'on ne peut pas obtenir le maximum en faisant des courses isolées. Je voulais donc à nouveau faire une saison complète", explique Button au site officiel de la série WEC.com.

La participation au Petit Le Mans a également permis à Button de se familiariser avec la Porsche 963 : "Avant la course, j'ai eu une journée d'essais et je me suis assez rapidement habitué à la conduite de la voiture. Mais il m'a fallu un certain temps pour m'habituer à toutes les choses techniques. J'ai l'impression qu'il y a 20 interrupteurs pour une chose, mais qu'ils la font tous un peu différemment. Avec ce genre de voiture, il faut être un peu expert en ingénierie".

Button se sent toutefois bien entouré au sein de l'équipe Hertz Jota. Ces dernières années, l'écurie britannique s'était surtout fait remarquer dans la catégorie LMP2. Mais depuis la course de championnat du monde de Spa-Francorchamps en 2023, l'équipe engage déjà une Porsche 963 privée dans le WEC. "C'est une équipe que j'observe depuis plusieurs années. De plus, j'ai beaucoup d'amis qui travaillent pour l'équipe", poursuit Button. "C'est une opportunité tellement excitante de participer à un championnat qui est actuellement l'une des catégories les plus compétitives du sport automobile. De plus, ce sera génial de le faire avec une équipe privée qui se bat contre les grands constructeurs".