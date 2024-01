Jenson Button: "Volevo guidare di nuovo per una stagione intera".

Il campione del mondo di F1 2009 torna nel Campionato mondiale di auto sportive (FIA WEC). Jenson Button guiderà una Porsche 963 dell'Hertz Team Jota. Button parla delle sue aspettative per la stagione 2024.

Quando la stagione 2024 del FIA WEC prenderà il via in Qatar il 2 marzo, ci sarà anche Jenson Button. Il britannico sarà a bordo di una Porsche 963 dell'Herz Team Jota, dividendo l'abitacolo con Phil Hanson e Oliver Rasmussen. Button è conosciuto soprattutto per il suo periodo in Formula 1. Ha vinto il titolo di campione del mondo nella stagione di Formula 2. Ha vinto il titolo di campione del mondo nella classe regina nel 2009. Tuttavia, il 43enne è stato attivo anche nelle corse di auto sportive.

Inizialmente ha corso nella serie giapponese Super GT, dove ha vinto il titolo nel 2018. Nello stesso anno ha guidato la SMP Racing BR1 nella classe LMP1 del FIA WEC e ha partecipato per la prima volta alla 24 Ore di Le Mans. Dopo un'altra stagione in Giappone nel 2019, tuttavia, Button ha fatto solo sporadiche apparizioni in gara.

Ad esempio, nel 2023 - quando è tornato a Le Mans ed è sceso in campo con la vettura Nascar fuori gara nella grande classica della Sarthe francese. Alla fine del 2023, Button ha guidato la Porsche 963 di JDC-Miller alla Petit Le Mans di Road Atlanta. Parteciperà alla 24 Ore di Daytona con l'Acura LMDh nel gennaio 2024.

"Dopo la F1, ho continuato a correre. Ho corso nel Super GT in Giappone e ho partecipato al WEC nel 2018. Ho provato molte cose diverse, ma si ha la sensazione di non ottenere il massimo da gare singole. Quindi volevo guidare di nuovo per una stagione intera", ha spiegato Button al sito ufficiale della serie WEC.com.

La partecipazione alla Petit Le Mans ha anche permesso a Button di familiarizzare con la Porsche 963: "Ho fatto una giornata di prova prima della gara e mi sono abituato a guidare la macchina abbastanza rapidamente. Ma mi ci è voluto un po' per abituarmi a tutti gli aspetti tecnici. Sembra che ci siano 20 interruttori per una stessa cosa, ma tutti lo fanno in modo leggermente diverso. Con questo tipo di auto, bisogna essere un po' esperti di ingegneria".

Button sente comunque di essere in buone mani all'Hertz Team Jota. La scuderia britannica si è fatta un nome negli ultimi anni, soprattutto nella classe LMP2. Tuttavia, il team gestisce una Porsche 963 privata nel WEC dalla gara del WEC 2023 a Spa-Francorchamps. "È una squadra che osservo da diversi anni. Ho anche molti amici che lavorano per la squadra", ha continuato Button. "È un'opportunità davvero entusiasmante per partecipare a un campionato che al momento è una delle categorie più competitive del motorsport. Inoltre, sarà fantastico farlo con un team privato che lotta contro i grandi costruttori".