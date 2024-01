Jenson Button: "Queria voltar a conduzir uma época completa"

O Campeão do Mundo de F1 de 2009 está de regresso ao Campeonato do Mundo de Carros Desportivos (FIA WEC). Jenson Button vai conduzir um Porsche 963 da Hertz Team Jota. Button fala das suas expectativas para a época de 2024.

Quando a época 2024 do FIA WEC arrancar no Qatar, a 2 de março, Jenson Button também estará presente. O britânico estará a bordo de um Porsche 963 da Herz Team Jota, partilhando o cockpit com Phil Hanson e Oliver Rasmussen. Button é mais conhecido pelo seu tempo na Fórmula 1. Ele ganhou o título de campeão mundial na categoria rainha em 2009. No entanto, o piloto de 43 anos também tem estado ativo nas corridas de carros desportivos.

Ele inicialmente correu na série japonesa Super GT, onde também ganhou o título em 2018. No mesmo ano, conduziu o SMP Racing BR1 na classe LMP1 do FIA WEC e também competiu nas 24 Horas de Le Mans pela primeira vez. Depois de outra temporada no Japão em 2019, no entanto, Button só fez aparições esporádicas em corridas.

Por exemplo, em 2023 - quando ele voltou a Le Mans e se juntou ao campo no carro da Nascar fora de competição no grande clássico no Sarthe francês. No final de 2023, Button pilotou o JDC-Miller Porsche 963 no Petit Le Mans em Road Atlanta. Ele disputará as 24 Horas de Daytona com o Acura LMDh em janeiro de 2024.

"Depois da F1, continuei a correr. Corri no Super GT no Japão e estive no WEC em 2018. Experimentei muitas coisas diferentes, mas ficamos com a sensação de que não conseguimos tirar o máximo partido de corridas isoladas. Por isso, queria voltar a conduzir uma época completa", explicou Button ao sítio Web oficial da série WEC.com.

A participação no Petit Le Mans também permitiu a Button familiarizar-se com o Porsche 963: "Tive um dia de testes antes da corrida e habituei-me a conduzir o carro muito rapidamente. Mas demorei algum tempo a habituar-me a todos os aspectos técnicos. Parece que há 20 interruptores para uma coisa, mas todos eles o fazem de forma um pouco diferente. Com este tipo de carro, é preciso ser um pouco especialista em engenharia".

No entanto, Button sente que está em boas mãos na Hertz Team Jota. A equipa de corridas britânica ganhou fama nos últimos anos, especialmente na classe LMP2. No entanto, a equipa tem um Porsche 963 privado no WEC desde a corrida do WEC de 2023 em Spa-Francorchamps. "É uma equipa que observo há vários anos. Também tenho muitos amigos que trabalham para a equipa", continuou Button. "É uma oportunidade muito interessante competir num campeonato que é uma das categorias mais competitivas do desporto automóvel neste momento. Também será fantástico fazê-lo com uma equipa privada a lutar contra os grandes construtores."